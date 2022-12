Az idén már második alkalommal szervezett ajándékgyűjtés különlegessége, hogy minden gyermek saját, névre szóló csomagot kapott, amelyben az a meglepetés lapult, amelyet ő néhány héttel korábban megfogalmazott, lerajzolt, elsuttogott.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az ország leghátrányosabb helyzetű településein dolgoznak, olyan falvakban, ahol a karácsony napja a gyerekek számára nem, vagy csak alig különbözik a többitől. Az ott élő nehéz sorsú gyermekek titkos karácsonyi kívánsága általában csak kívánság marad.

A Szeretetszolgálat Kiskarácsony akciója során azonban ezek az óhajok megvalósultak, köszönhetően annak a rengeteg kisebb-nagyobb cégnek, baráti társaságnak, középiskolás osztálynak, egyetemi csoportnak és egyéni ajándékozónak, akik úgy gondolták, hogy a karácsonyi készülődés és bevásárlás mellett valóra váltják egy ismeretlen gyerek szíve vágyát is. Így került a dobozokba színváltós kistáska, pókember jelmez, családi társasjáték, focilabda, műanyag talicska vagy éppen játék pénztárgép. Sőt, egy kisfiú megyei telefonkönyvet kért kutakodás céljából, és természetesen ezt is sikerült teljesíteni. A kívánságok között meleg ciő, vastag pulóver és egy tábla csoki is szerepelt. December 24-éig megérkezett három somogyi településre, Istvándiba, Táskára és Marcaliba összesen 128 kisgyermek ajándéka.