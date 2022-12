A sok hasznos és életszerű felvetés mellett lehetőséget adott az érdeklődőknek arra is, hogy egy elfogadóbb, jobb világot vizionáljanak. Pedig nem is állunk rosszul. Az elmúlt évtizedekben a valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek számító emberek felzárkóztatása egy olyan ütembe kapcsolt, amit addig még sosem tapasztalhattunk. Jó, a szavak szintjén mindig nagy előnyt élveztek, csak éppen valahol a megvalósítás szenvedett sokszor helyrehozhatatlan károkat. Azt mindig is lehetett tudni, hogy az esélyegyenlőség nem valósítható meg parancsra. Ahhoz az emberek, és az egész társadalom szemléletváltására van szükség. Ez pedig szintén nem megy végbe egyetlen pillanat alatt. A sorozatos akciók mellett, melyek csupán sebtapaszok voltak a problémára, szükség volt egy egész intézményrendszer felállítására. Ahol életpályát tudnak kialakítani, és képesek támogatni a sérült embereket abban, hogy ne tévedjenek el ezen a pályán. És ami beágyazottan működik a folyamatosan változó oktatási és munkaerőpiaci környezetben. Mert az esély­egyenlőség másik, nem elhagyható és nem kirúgható lába maga az oktatás. Egy olyan különlegesen kettős rendszer ez, ahol speciális képzést kaphatnak az értelmi fogyatékossággal küzdők ugyanúgy, mint az értük dolgozó szakemberek.

Évek óta beszélünk erről a mintaszerűen fejlődő, alakuló támogatói rendszerről, mégse legyenek illúzióink: valós társadalmi hagyományok nélküli, hatalmas feladatról van szó. A mai akciók és tettek írják a szakma valódi történelmét, melyből egy elfogadó, a kisebbséget, a rászorulókat maximálisan támogató európai közösség építkezhet egyszer.

