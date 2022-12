Decemberben is több ezer turistát várnak a Balatonra. Itt már a karácsony időszak előtt is számos olyan rendezvényt tartanak, amelyek ismét bebizonyíthatják, hogy a Balaton nem zárt be a nyári időszak végeztével.

A téli Balaton is vonzó úti cél lehet a magyar családok számára – áll a Balatoni Turizmus Szövetség közleményében. Lesz például Mikuláshajó, barlangi Mikulás és karácsonyi vásárok.

December első hetében sok helyen tartanak Mikulás rendezvényeket, a Balatoni Hajózási Zrt. például Mikulás hajót indít Siófokról és Balatonfüredről (Időpont december 3.). A Barlangi Mikulás Balatonfüredre érkezik, ahol a Lóczy-barlangban, rejtelmes túraútvonalon indulhatnak el a gyerekek és szüleik. (Időpont: december 5-6.) Keszthelyen se maradnak Mikulás nélkül a gyerekek, a Fő térre hintóval jön és számos gyerekprogramot is szerveznek érkezés köré (Időpont: december 6.)

Lellén csokoládéval is lehet fizetni

A legnagyobb tömeget Balatonlellére várják ahol december 3-án kezdődik a karácsonyi vásár, amelynek közelében műjégpályát is felállítanak. Itt tartják a lellei GasztroPikniket és Mikulás Regattát is szerveznek.

Az esemény érdekessége, hogy a gyerekek csokoládéval is fizethetnek egyes adventi programokon. – mondta Tóth Balázs a lellei BL Yacht Club vezetője. Ugyanakkor a gyerekek ide elhozhatják azokat a használt mesekönyveiket is, amelyeket ők már nem olvasnak, de szerintünk izgalmas lehet azoknak a rászoruló gyerekeknek, akiknek e segítség nélkül nem jutna ajándék a fa alá.

December 3-án a felnőttek is segíthetik a Mikulás munkáját. Ezen a napon rendezik meg az év egyik utolsó vitorlásversenyét, a Mikulás Regattát is.A hajósokat arra kérik, hogy a nevezési díj egy részét is fizessék majd ki csokoládéval és a Mikulás versenyhajójára hozzák majd el azokat melegebb sapkákat, kesztyűket, amelyeket ők már nem használnak.

Jótékonysági cunami indul a Balaton partján

A lellei esemény érdekessége hogy az idei rendezvényen a látogatók több más fontos célt is támogathatnak: a GasztroPikniken minden eladott adag étel árának egy része egy helyi kötődésű – ritka születési rendellenességgel született, most már két éves – kisfiú megsegítésére megy. A Mikulás Regatta nevezési díjának egy része a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Rupert nevű mentőhajójának felújítási alapjába kerül. Ezen kívül több helyen fizethetnek a látogatók pénz helyett csokoládéval, amit a szervezők Füred Kapitány segítségével a Mikulásgyárnak juttatnak el.

Füred Kapitány egyébként az északi parton is szervez majd több kisebb adventi akciót. Ezektől is azt remélik, hogy megmozgatják vele a Balatontól 80-120 kilométerre lakó családokat is, akik egy rövid kirándulás keretében látogathatják meg az üdülőövezet programjait. – tette hozzá Éskovács Péter, az akció egyik szervezője.