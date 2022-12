A szülői munkaközösség tagjaival együtt készítették az apró ajándékokat, mutatta portékájukat Takács Mariann, a szentgáloskéri óvoda óvónője. A befolyt pénzből kirándulni mennének, fejlesztőeszközöket vennének. A szentgáloskéri a somogyjádi térségi óvoda kis, egycsoportos tagóvodája, mindössze tizenegy gyermek jár oda. A munkában még azok a szülők is segítettek, akiknek a gyermekei már kijárták az óvodát. – Hatodik alkalommal szerepelünk a petákvásáron – mondta Horváth Rita óvónő, a kaposvári Arany János Tagóvoda munkatársa. – A Boldog Gyermekkorért Alapítvány vagyonát szeretnénk gyarapítani a saját kézműves termékeink árusításával. Textiljátékok, filcfigurák, asztali díszek, sőt szaloncukrok sorakoznak a kínálatunkban, mindezekből remek karácsonyi ajándék lehet. Varróestet szerveztünk, ahol a szülők és a dolgozók együtt alkottak, sőt a nyugdíjas kolléganők is besegítettek.

Jutalomkönyvekre, felszerelésre és utazásra költik

A kaposvári Hangya Tanoda gyermekeinek keze munkája is benne van a kiállított tárgyakban. A befolyt összeget a tanoda hagyományos karácsonyi ünnepségére és családi napra fordítanák. A tanodába hátrányos helyzetű, főként roma származású diákok járnak felzárkóztató foglalkozásokra. Zömük általános iskolás, de középiskolások is tanulnak náluk. Örömmel vettek részt a munkában, sőt még az árusításba is besegítenek majd. A szennai Fekete László Általános Iskolából együtt érkeztek a lelkes szülők és a tanárok, hogy az oktatási intézmény alapítványának számára gyűjtsenek, a tárgyak főként a szülők, nagyszülők keze munkáját dicsérik. A bevételből jutalomkönyveket vennének a diákoknak, minden peták jól jön egy iskolában, mondta Wallingerné Kiss Borbála tanítónő.