A családi háznál szinte minden olyan tárgy megtalálható, ami valamilyen szinten kapcsolódik az ünnepekhez. Szembetűnő a kerítésnél álló hatalmas mikulásfigura, az óriási hóember alak, valamint a világítós rénszarvas és angyal is. Horváthéknál kézzel készített alkotások is megtalálhatóak. Az árokpartját kisebb fából fabrikált szarvasok és piros gombák díszítik, melyeknek a kalapjához régi vájlingot használtak fel.

Horváthné Kiss Virág Anita elmondta: már nem számolják, de nagyon sok pénzt költenek el a dekorációkra. Minden évben vásárolnak valamilyen égősort. Karácsony után már kora reggel megrohamozzák a nagy áruházakat, ahol 70 százalékkal olcsóbban tudnak hozzájutni a fényfüzérekhez. A hetesi asszony hozzátette: az udvar egyik fele és a tető több részén is van még szabad hely, ezért jövőre várhatóan oda is kerülnek világító tárgyak.

A Sétáló utcai családi házat sok helybéli keresi fel az adventi időszakban. A környékről is érkeznek kíváncsiskodók, akik szívesen fényképezkednek a filmbe illően feldíszített ingatlannal. Horváthné Kiss Virág Anita hozzátette: a faluban is egyre többen kaptak kedvet ahhoz, hogy ha nem is ennyire, mint ők, de kivilágítsák házukat. A család az ünnepi fényeket január 6-án, vízkereszt idején kezdi el lebontani. Néhány hónapig „csupasz” marad a hetesi ház, húsvétra viszont ismét díszbe öltöztetik a portát.