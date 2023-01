Sarkadi Kiss Jánost jól ismerik a kaposváriak a Csiky színpadáról és már a televízió képernyőjéről is, ahol A mi kis falunk Svábjaként vált közismertté. A színművész a Kapitány Iván rendező nevével fémjelzett Gólkirályságban is kiemelt karakterszerepet kapott. – Nagyon izgalmas kihívás. A szerepem teljesen más karakter, mint Svábé. A Gólkirályságban a családapát, Csabit alakítom, akinek élete a fociklub. Célja, hogy a csapata az NB I-be jusson és ezért mindent megtesz – mutatta be karakterét a négygyermekes Sarkadi Kiss János, akihez a foci világa is közel áll.

– Nagyon szeretem nézni a meccseket, a fiaimmal gyakran járunk sporteseményekre is. A vb-t is végigszurkoltuk. A családban mindenki másnak drukkolt, én a döntőben elvérző franciáknak. Fiatalon aktívan fociztam a sarkadi Kinizsi serdülőcsapatában. A megye I-ben is ott voltunk. Így tudtam miből merítkezni a szerephez. Abszolút párhuzamot tudok vonni a sorozatbéli Csember (kitalált település – a szerk.) és Sarkad között – mesélte a színművész.

– A forgatókönyv humora magával ragadott és felsejlett bennem a focistás emlék, az öltözők jellegzetes világa. A foci is olyan, mint a színészet, kellő exhibicionizmus szükséges hozzá, hiszen ugyanúgy sok ember elé kell kilépni, nem áll olyan messze a két dolog egymástól.

– A Gólkirályság révén sok olyan fiatal kollégával nyílik lehetőségen együtt játszani, megismerkedni, akikkel egyébként a színpadon nem találkoznék. Az pedig egyáltalán nem teher, ha a nézők szeretik ezeket a sorozatokat, és az utcán megállítanak egy fotóra, mert ez a műsor sikerét jelenti. A nézőknek is jólesik, ha Svábbal szelfizhetnek, vagy a Gólkirályság Csabijával – nevetett a színművész, aki jelenleg is a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának oszlopos tagja, mint ahogy a sorozatban egy bolgár focistát alakító Kisari Zalán. A Csiky színpadáról ismert Mikecz Estilla és Mohácsi Norbert szintén szerepelnek az új, tízrészes filmben. Szombat esténként kiderül, sikerül-e a Csember FC-nek feljutni a hőn áhított élvonalba.



