Európa egyik vezető divatkereső platformjának friss felmérése szerint a tavalyi évben a magas infláció, a geopolitikai kihívások, az energiaválság és a makrogazdasági eredmények romlása bár jelentős hatással voltak a fogyasztói magatartásra, a teljes 2022-es évben mégis a forgalom élénkülése volt a jellemző tendencia az ágazatban.

A több mint 200 magyar és nemzetközi webshop 1,7 millió termékét katalogizáló GLAMI.hu divatkereső platform legfrissebb felmérése szerint a globális divatipar 2021-ben és 2022-ben is gyorsan növekvő tendenciát mutatatott, de a további folyamatos növekedésre vonatkozó várakozásokat a jövőben számos kockázati tényező befolyásolhatja.



2022 a kontrasztok éve volt a divatkereskedelemben



A 2022-es év januárjában két év világjárvány és korlátozások után a divatipar kezdett visszatérni a normális kerékvágásba, és a fogyasztók érdeklődése is a szokásos "szezonális" kereslet irányába fordult. Az első hónapokra jellemző pozitív hangulatot azonban az ukrajnai háború által kiváltott események sorozata követte, és az Európa szerte eszkalálódó energiaválság, valamint a decemberben már 24,5%-ot is elérő infláció miatt a magyar fogyasztók is egyre konzervatívabb döntéseket hoztak a kiadások tekintetében.



Bár a negatív tényezők miatt az ágazat képviselői bizonytalanok voltak abban, hogy mire számíthatnak ünnepi időszakban, a vásárlóerő csökkenése végső soron nemhogy nem érintette az online divatüzleteket, de az idei Black Friday során rekordok dőltek meg: a platform adati szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a partner webáruházakban 19%-kal nőtt a platform által generált forgalom (GMV), valamint 10%-kal nőtt a leadott rendelések száma. Ugyancsak nőtt a termékek átlagos rendelési értéke (AOV), amely 8,5%-kal emelkedett 2021-hez képest.