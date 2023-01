Az istentiszteletet ezúttal, Kiss Iván címzetes prépost-plébános betegsége miatt, Galambos Ferenc mesztegnyői plébános celebrálta, aki szentbeszédében arról beszélt, hogy nem attól válik hőssé, áldozattá valaki, hogy nagy bátran nekimegy másoknak, hanem attól, hogy a váratlan helyzetek ellenére is kitart. Ott a Donnál egy óriási erővel támadó féllel álltak szemben a katonák. A magyarok híresek voltak arról, hogy mindvégig kitartottak, mert nem önmagukat védték csupán, hanem a hátországot, az otthon maradottakat is. Napjainkban nekünk is megadatik, hogy hősök lehetünk, amikor nem magunkra gondolunk, hanem arra, akin segíthetünk. A kereszténység is ilyen, amikor a keresztény értékeinket védjük – mondta Ferenc atya. A szentmisén Juhász Sándor elszavalta Ady Endre: Imádság háború után című versét, valamint közreműködött a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar. Végül a Római Katolikus Plébániahivatal előtt álló második világháborús emlékműnél a megjelentek fejet hajtottak a hősök és áldozatok emléke előtt, majd mécseseket gyújtottak tiszteletük jeléül. A megemlékezést Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Miszi Zsuzsanna, és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; továbbá a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesületet (MASZÉP), valamint a szervező civil szervezetek elnökei és tagjai is megtisztelték jelenlétükkel.