Hírportálunk, a Sonline.hu beszélgetős, podcast műsorában Gyuricza Csabával, a MATE rektorával beszélgettünk a felsőoktatás átalakításának szükségességéről, az egyetem megalakításának társadalmi, oktatási környezetéről ugyanúgy, mint az eddigi eredményekről, és a kitűzött célokról is. Gyuricza Csaba úgy fogalmazott, olyan lehetőségek és előnyök nyíltak meg a kaposváriak számára is, amelyek a modellváltás előtt elképzelhetetlenek lettek volna. – Az teljesen természetes, hogy két évvel ezelőtt a kaposváriak tartottak az átalakulástól. Az újtól, a változástól, a nem megszokottól mindig tartanak az emberek, legyen szó bármiről. Sokan az önállóság elvesztését vízionálták az átalakulások mögé – emelte ki Gyuricza Csaba. – De már akkor minden fórumon elmondtam, hogy a felsőoktatás hosszú távú túlélésének záloga egy ilyenfajta integráció, amit aztán meg is valósítottunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem létrehozásával. Együttműködésben, megfelelő szinergiával működik az egyetem, amit sokkal hatékonyabban tud kihasználni Kaposvár és az egész térség. Erre jó példa hogy új, hiánypótló szakokat és programokat indítottak, melyek csak együttműködésben valósulhattak meg. Az elmúlt két év eredményeire több szempontból is büszke lehet az egyetem vezetése.

– Egy olyan intézményt hoztunk létre 11 városban, 16 képzőhelyen, ami egy rendszerbe fogta össze mindazt a tudást, szellemi hátországot, amivel a vidéki értelmiség képzését szolgálhatjuk. Ám a feladataink is nagyok: a következő ötven évre kell olyan mérnököket, szakembereket képezni, akik világviszonylatban is versenyképesek lehetnek, és képesek alkalmazni a csúcstechnológiát úgy az agráriumban, mint a többi tudományterületen.

Az egész országot behálózza a MATE intézményrendszere

Az egyetem fejlődésének sikerét Gyuricza Csaba abban látja, hogy olyan magasan képzett mérnököket, pedagógusokat, művészeket bocsátanak ki, akik minőséget jelentenek a munkaerőpiacon, így téve vonzóvá a képzésüket, egyetemüket. Ezért az egyik legfontosabb feladatnak azt látja, hogy olyan modern, unikális tudást adjanak át a hallgatóiknak, melyekkel nem csak ők állják meg helyüket a világban, de az egyetem hírnevét is öregbítik. – De persze tudjuk azt is, hogy nem elég jónak lenni, annak is kell látszani, és fordítva – részletezte podcastműsorunkban Gyuricza Csaba.

– Intézményünk behálózza az egész régiót, amit elkötelezett kollégák működtetnek nap mint nap, többek között Kaposváron is. Kampányokon ismertetjük meg magunkat idehaza és külföldön is. 102 országból 2300 külföldi hallgatót is képzünk a legmodernebb ismeretekre – összegzett a podcastban.