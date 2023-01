Böbe baba, Mazsola és Tádé, TV-maci, Kukori, Kotkoda és még számos mesefigura népesíti be Szigeti Gyöngyi nappaliját, a falakon ceruza- és pasztellrajzok sorakoznak. Tevékenysége attól egyedi, hogy albínóként született, a betegség olyan fajtáját hordozva, amely a látásában akadályozza őt. Ennek ellenére több kiállítása is volt már.

– Már középiskolában művészeti pályára készültem, a felvételi előtti orvosi vizsgálatokon derült ki, hogy kevéske látásom orvosi szempontból vakságot jelent – mondta. – Akkor lettem a Vakok Szövetségének tagja, ahol gyógymasszőrtanfolyamra iskoláztak be, így ebben a szakmában dolgoztam harmincöt évig. Közben sokat rajzoltam, festettem, megtanultam a betegséggel élni, de valójában soha nem tudtam, milyen a tökéletes látás.

Gyöngyi sorsa ellenére életvidám nyugdíjasként tevékenykedik, a horgolt figurákból már több mint ötvenet készített. – Kézimunkázni édesanyámtól tanultam, a formák összeállítását videófelvételekről lesem, ilyenkor a számítógépemet összekapcsolom a nagykép­ernyős televízióval, csak úgy látom rendesen – mondta. Legutóbb Bálint Ágnes születésének évfordulójára készítette el azokat a mesehősöket, amelyeket az írónő megálmodott. A. G.