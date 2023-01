A somogyi rendőr-főkapitányság kötelékében jelenleg német- és belga juhászkutyák teljesítenek szolgálatot. A rendőrök többféle képességű, képzettségű kutyát foglalkoztatnak, így nyomkövető, személy, kábítószer, illetve robbanóanyag-kereső, szagazonosító kutyáik vannak.

– Nyomkövető kutyákat bűncselekmény elkövetőinek felkutatására, eltűnt személy keresésére, de többször alkalmaztuk illegális bevándorlók felkutatására – közölték. – A robbanóanyag és kábítószer-kereső kutyákat robbanóanyagok, lőfegyverek és kábítószerek, új pszichoaktív anyagok felkutatására alkalmazzuk.

Valamennyi kutyával rendszeresen tréningeznek, a kutyavezetőik minden évben kimagasló eredményekkel zárják a minősítő vizsgákat. Kérdésünkre – miszerint milyen főbb elvárásokat támasztanak egy leendő szolgálati kutyával kapcsolatban – közölték: az utánpótlást a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) biztosítja. Az utánpótlást tervezik és ütemezik, így megfelelő számú szolgálati kutyával rendelkeznek.

– Az utánpótlás kutyák beszerezését, kiválasztását a ROKK intézi – tájékoztatott a rendőrség. – Szigorú egészségügyi, fizikai és pszichikai felmérést végeznek, így csak olyan szolgálati kutyáink vannak, amelyek a speciális készségek mellett temperamentumukban és alkalmasak a rendőrségi feladatok ellátására. A kutyákat fegyelmezettség, engedelmesség szempontjából is vizsgálják. Minden olyan élethelyzetet vizsgálnak, melyeket a kutyák egy rendőri szolgálatban később is átélhetnek.

Rózsa Csaba, a kaposvár Best Dog Kutyaiskola vezetője kiemelte: szolgálati kutyákat más szerveknél, így a büntetés-végrehajtásnál és a NAV-nál is alkalmazhatnak. A kiválóan felkészített négylábúakat kábítószer vagy dohánytermék felkutatásakor is használhatják. Arra a felvetésre, hogy a rohamos technikai fejlődés kapcsán milyen szerepük lehet a kutyáknak a jövőben, Rózsa Csaba azt hangsúlyozta, hogy az informatika és egyéb elektronikai rendszereket minden bizonnyal tovább korszerűsítik, s a jelenleginél is több területen alkalmazhatják, de a szolgálati kutyákra mindenképp szükség lesz. Náluk nincs hosszú elemzési idő, azonnal jeleznek, egyes kutyák szaglása akár százszor is jobb lehet, mint az emberé.

– Kutyaiskolánk több mint 20 éve működik – mondta Rózsa Csaba. - Jelenleg csaknem 50-en járnak hozzánk, a kaposváriakon kívül kaposmérői és nagybajomi jelentkező is van. A kiképzés alatt álló kutyák között vizsla, rotweiler és németjuhász is található.

Somogyiak is kaptak vakvezető kutyát

Komondi Piroska, a miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola szakmai vezetője azt mondta: 2006 óta működnek, s öt éve saját tenyészetük van. Így stabilabb alapokra tudják helyezni a vakvezető kutyakiképzést.

– Évente 15 kutyát adnak át a látássérülteknek, hosszú távú céljuk, hogy ezt a számot megduplázzuk - közölte. - Somogyon kívül Tolnába, Baranyában és Zalában is vannak vakvezető kutyáink.

Az infláció és az energiaárak növekedése miatt nehezebb a helyzetük, a magas fűtésszámla miatt decemberben bezárták a miskolci központjukat,a munkatársak home officeban dolgoznak, de a kutyakiképzés zajlik. A csapat folyamatosan várja a támogatásokat: az egyéni adományozókon kívül fontos számukra az egyszázalékos adófelajánlás, s a céges támogatás is. Minden segítségnek örülnek, így az önkéntes munkának is.