Az uszoda kapcsán a kormány támogató döntése értelmében megkezdődött az épület tervezése, de az önkormányzat által kijelölt építési területtel sajnos problémák adódtak. A helyszín építési törmelékkel lett feltöltve korábban, így az elvégzett talajvizsgálatok statikai problémákat tártak fel – olvasható Witzmann Mihály közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A szakvélemény szerint a tervezés befejezéséhez a törmelékkel feltöltött talaj cseréjére van szükség. Ezt a munkát a siófoki önkormányzat azonban csak abban az esetben kívánja elvégezni, amennyiben a kormány részéről megerősítés érkezik az uszoda megépítésére vonatkozóan.

Ezért az országgyűlési képviselő az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János miniszterhez fordult, hogy írásos tájékoztatást kérjen arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja-e uszodaépítési szándékát Siófokon.

A minisztérium válaszából kiderült, hogy megvalósulhat tanuszoda, amennyiben a megfelelő engedélyek és kiviteli tervek elkészülnek, a gazdasági helyzet javulást mutat, illetve a minisztérium számára rendelkezésre áll a forrás.

Siófok polgármestere Witzmann Mihály kérésére az idei költségvetésben javasolni fogja a talajcseréhez szükséges anyagiak biztosítását, és a munkák elvégzését.

Az egyeztetésen szó esett továbbá a a Galerius Fürdő fejlesztésére elnyert 900 millió forintos kormányzati támogatásról, amelyhez egy újabb energetikai pályázatot is szeretnének elnyerni, így az önkormányzat által tervezett teljes fürdőkorszerűsítés megtörténhet. Siófok a közelmúltban sikeresen pályázott és nyert el több mint 200 millió forint állami támogatást a város, amelyből az Orgona utcai strandot kívánják fejleszteni. A posztból az is kiderült, hogy a rezsiköltségek támogatására elnyert 308,3 millió forint pedig országos összevetésben is jelentős segítség Siófok számára.