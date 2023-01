A kérdéseket is tematikusan a magyarságról állították össze, mondta Horváth Péter könyvtáros, aki műsorvezetőként, vagyis kvízmesterként működött közre a szerdai esten. Formailag leginkább a kocsmakvízekhez hasonlít a vetélkedő, a résztvevők feladatlapokat töltöttek ki és egymás között kicserélve javították a válaszokat, a végén pedig összesítették a pontszámokat. A történelmi és földrajzi kérdések mellett művészeti feladványok is próbára tették a közönséget, de helyi kérdések is felmerültek, miután Kaposvár 150 éve rendezett tanácsú város. Érdekesség, hogy a könyvtári kvízre megmozdult a középkorosztály is, akik alapesetben kevésbé tartoznak a könyvtárlátogatók közé, mondta a kvízmester.