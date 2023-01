– Állj oda kérlek, majd nézz bele a kamerába és készül is a kép – mondta az egyik fotós annak a fiatalnak, aki az elsők között próbálta ki a szelfigépet. Manapság sok esküvő elengedhetetlen kelléke a fotós doboz, amelyből azonnal elő lehet hívni a beállított pillanatképet. Poszovácz Nándor fotós nemrég vásárolt egy ilyen eszközt. Azért is vett részt az esküvő kiállításon, hogy minél több párral megismertesse a csodamasinát és személyesen is ajánlhassa a szolgáltatásait.