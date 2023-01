– Vegyél még a levesbe sárgarépát és petrezselymet – diktálta telefonon a felesége Kovács Ferencnek, aki szerint hiába írják fel egy centlire, hogy mit kell vásárolnia, valami mindig kimarad.

A vevők a hétvégi főzéshez keresték még a burgonyát, a hagymát és a káposztát is. – Húsos káposzta és krumplis pogácsa lesz a szombati ebéd – mondta az egyik vásárló a kereskedőnek, aki azt mondta: a röpködő mínuszokban sokan vettek gyümölcsöt is. – Az alma fogy a legjobban, de keresik a vérnarancsot, mandarint is – tette hozzá Rádóczi Imre kereskedő.