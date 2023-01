Hónak se híre, se hamva december óta, de a mínuszok sem igazán repkednek térségünkben. – Mi ilyenkor is etetünk, mert az úgynevezett erőtakarmányt, ami magas energiatartalommal rendelkezik, máshol nem tudja megszerezni a vad. Kint a mezőről eltűnt minden élelem a betakarítás után. Vetések vannak ugyan, de az a disznónak nem a fő táplálék, mondta érdeklődésünkre Kovács Gábor, a Gyékényesi Hármashatár Vadásztársaság elnöke.

Almát és kukoricát is hordanak ki a vadászterületre. – Különösen a szarvas miatt fontos a megfelelő és folyamatos etetés, hiszen a bőgés után a bikák jó része eléggé leromlott állapotban megy neki a télnek. És még van majdnem két hónap a télből, úgyhogy jöhet még a hideg.

Harminc–negyven éve ilyen enyhe időjárást el sem tudtak volna képzelni, de Udvaros Zoltán, látrányi és bonnyai vadásztársasági elnök emlékezete szerint nem is volt annyira enyhe egy tél sem.

– Kukoricát és szénát rakunk ki, a disznók miatt is, de nem nagyon fogy el – mondta kérdésünkre. A területen automata szórók vannak, amelyek 3 óránként újratöltődnek.

– Most volt egy hajtásunk, ahol 48 vad került terítékre. Csak ott lehet bőséges terítéket bemutatni, ahol rendesen van etetve egész évben az állomány, szögezte le a vadásztársasági elnök. Ez a vad kondíciója miatt fontos, de a trófeásak esetében annak súlya és minősége is nagyban függ az elfogyasztott tápláléktól.

– Rendszeresen járok Siófokra vadászni, ott mondták nekem, hogy hiába etetik a nyulakat, nem fogy el a takarmány. De látszik is az elejtett egyedeken, hogy jó a kondíciójuk, úgyhogy nekik nem annyira fontos most az eleség. Viszont a koros bikák, vadkanok és muflonkosok esetében kell az utánpótlás, mondta Sugár László, a MATE Kaposvári Campus emeritus professzora. Hozzátette: nagyon rosszul jár el az, aki szemes kukoricával eteti a vadállományt, hiszen a szarvasok számára ez végzetes is lehet. Ehelyett a vadbiológus a csöves kukorica etetését javasolja, de azt is gondosan kell tárolni, ha megázik, elindul a penészesedés.



Tele a begyük

A rendkívül enyhe időjárás miatt kevesebb madarat látni az etetőkön. – Ennek örülni kell, mondta Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi szervezetének elnöke. Amikor odakint tíz–tizenöt fokig is felmegy a hőmérséklet a rovarok is aktívak. – A cinegék gyakori vendégek az etetőkön, de ők rovarevők, mondta az egyetemi docens. Így ha reptében el tudnak kapni pár rovart, nem fanyalodnak a napraforgómagra.



Fotó: L. R.