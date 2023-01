A februári kolbászfesztiválnak ma már elmaradhatatlan figurája a szalmamalacka. Nagy Zsuzsanna 2017-ben készítette az elsőt a városüzemeltetés felkérésére. – A fonyódi óvodában tartottam kézműves foglalkozásokat és az óvoda akkori vezetőjét keresték meg azzal, hogy segítsen kitalálni, miként lehetne feldíszíteni a bálákat. Azonnal én jutottam az eszébe és ketten kitaláltuk – mesélte Nagy Zsuzsanna. Húsvéti nyuszit építettek a bálákból egy lelkes csapat segítségével. Az akciónak akkora sikere volt, hogy nem maradhatott el a folytatás.

– Évekig tagja voltam a helyi Eszterlánc Foltvarró Klubnak, így volt némi tapasztalatom. Kísérleteztem festéssel is, ám a varrott képek élénkebbnek és tartósabbnak bizonyultak. A kidolgozásuk nem kíván olyan aprólékosságot, mint a foltvarrás, de igyekszem mindig úgy kivitelezni, hogy autóval elsuhanva is élvezhető legyen a látvány – mesélte az alkotó. – Most szalmabála-hóembert építünk, hogy legyen egy kis téli hangulat is végre.

Gyakran meg­gyűlik a bajuk az időjárással. – A Mikulásnak a sapkája tűnt el egyszer, újat kellett varrni neki – mondta. – Szerencsére a helyiek is segítenek a karbantartásban. Ha valamelyik figuráról leesik valami, szólnak és vissza is teszik a helyére. Ez azt jelenti számomra, hogy tetszik nekik, hiszen törődnek vele.

Nagy Zsuzsanna az egyszerű, óvodai motívumokban látja a bálafigurák sikerét. – Az egyszerűségükben rejlik az alkotásaink nagyszerűsége – vélte. – A bájos alakok, bumfordi figurák gyerekeknek és felnőttnek egyaránt mosolyt csalnak az arcára.

A fonyódi asszony most is gondolkodik újdonságon, azt azonban egyelőre nem árulta el, mi lesz az, meglepetésnek szánja.

Azt viszont elárulta, hogy szívügye az újrahasznosítás. Gyakrabban veszi kezébe a Somogyi Hírlapot, mint olvasóink, hiszen az újságból készít papírcsodákat. A lapokat megfesti és előkészíti, hogy fonással díszeket készítsen belőle. – Hobbi szinten tizenegy éve foglalkozom papírfonással – mesélte. – A téli napok a legalkalmasabbak az anyag előkészítésére, festésére. Egyedül csak arra kell figyelni, hogy milyen minőségű az újság lapja, mert előfordulhat, hogy másképpen fogja meg a festék – mondta a fonyódi kézműves és meg is mutatta, hogy keze alatt hogyan alakul át ízléses dekorációvá a vármegye egyetlen napilapja.