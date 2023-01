A földeken mindenütt áll a víz, nézett szét Rengel László a heresznyei határban, errefelé két nap alatt csütörtök délig legalább 70–80 milliméter esett. – Egy napot még kibír víz alatt a vetés, de négy-öt napot már nem, ha annyi eltelik, akkor annyi a gabonának és a repcének – mondta a heresznyei polgármester. – A nagy mezőgazdasági táblák hátránya, hogy nincs megoldva a vízlevezetés, mert kis táblákon ezt könnyebben megtehetik a gazdálkodók.

A falu nyugati végén egy árkot kellett kipucolni, hogy elfolyhasson a csapadék. Bolhón már nem voltak ennyire szerencsések, mert már szerdán felteltek az árkok a faluban, sőt a víz be is tört egy udvarba.

– A falu fölé magasodik egy domboldal, az ottani mezőről folyik le a víz. Ha hirtelen sok eső hullik, ezt a víztömeget az árkok nem bírják el – magyarázta Horváth Csaba polgármester. – Felhőszakadással kezdődött, aztán egész éjjel folyamatosan és kitartóan esett, csütörtökön ugyanannyi, mint szerdán. A tűzoltók is kivonultak, közben mi átvágtunk egy járdarészt, hogy a szomszédos üres telken folyjon el a víz, ne veszélyeztesse az épületeket.



Babócsán 31 milliméter eső esett 24 óra alatt, Nemeskisfaludon pedig 30,8 millimétert mértek. Babócsa környékén esett a legtöbb az országban szerdán, és csütörtök késő délelőtt a csapadék Komlósd környékén átváltott hóba. Nagyszakácsi és Nemesvid környékén két nap alatt 80 milliméter eső esett, Kaposváron több mint 60. Nagy a bizonytalanság, hogy mit hoz a következő napok időjárása, mert ez határozza meg a vetés sorsát. A csapadéknak örülnek a gazdák, most még a víztócsáknak is, mert abban bíznak, hogy visszahúzódik a belvíz.

– Eső mindig kell, de a mértékét nem tudjuk szabályozni – felelte érdeklődésünkre Bódis József, nemesvidi mezőgazdasági vállalkozó és szaktanácsadó. – Okozhat kárt a belvíz, de hogy így lesz-e azt most még nem tudjuk megmondani. Kialakulhatnak víztócsák, akár két négyzetméteren, de akár két hektáron is. Ha az eső véget ér, és a víz lehúzódik néhány nap alatt, akkor semmiféle gondot nem okoz. Ha elkezd ugyan visszahúzódni a belvíz, de közben megint esik, akkor már más a helyzet. Ha jön mínusz tíz fok, és befagy a víz, akkor biztosan pusztul alatta a növény.



Korábban az aszály okozott gondot, most a sok eső

A talajművelési szokások is meghatározzák a belvizes foltok kialakulását, mutatott rá Bódis József. Ha a gazda spórol a drága gázolajon, elfelejti a talajlazítást, és nem szánt 32 centi mélyre, hanem csak 15 centisen „meghúzogatja” a területet, akkor nincs hová bevegye a talaj a vizet, fűzte hozzá. Éppen ezért Nemesviden évente lazítják a talajt, mert a normálistól eltérő csapadékviszonyok képesek eliszaposítani a belső-somogyi homokos talajt, ha hirtelen túl eső hullik.