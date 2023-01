Bátran betartjuk vagy gyáván visszavonulunk. Köztes megoldás aligha létezik az elköteleződések, fogadalmak terén. Egy friss felmérés például azt az eredményt hozta, hogy szinte minden magyar szeretne környezetbarátabb módon élni az előttünk álló esztendőben. Ezt is tekinthetjük fogadalomnak, ami megvalósulhat például az energiatakarékosságunkat illetően. Valljuk be, az őrületes árakat figyelembe véve nem nehéz tartani magunkat az ilyesfajta ígéretekhez. A rezsicsökkentési fogadalmat a külső kényszerítő erők biztosan mederben tartják, persze nem állíthatom, hogy nincs hova fejlődni. Hasonló, megtakarítású jellegű eskü a magyarok részéről a háztartási hulladék csökkentése. Ha csakis az élelmiszer-pazarlásra fókuszálunk, akkor talán a hulladékcsökkentés frontján is sikeresek lehetünk. Főként, ha egyetlen pillanatra is bele­gondolunk, hány forintnyi feleslegesen felhalmozott, majd el nem fogyasztott étel kerül a szemétbe.

A magasztos célokat kitűző ígéretek mellett azért a mindenéves klasszikusokat se hagyjuk ki a sorból. Ha nem tudnánk, hogy melyik lehet a fogyókúrás szerek „hivatalos” hónapja, a megoldást akkor is hamar kiszűrnénk a bennünket körülvevő zajból, hiszen az életmódváltásra apelláló reklámok az „idén biztosan lefogyok” jeligével is felruházható januárban talán még aktívabbak, mint a bikiniszezon veszélyes közeledtét jelző áprilisban. Bármilyen fogadkozással is indítsuk az évet, az biztos, hogy a kitartáshoz nem kevés erőfeszítésre és némi kurázsira is szükségünk lesz, hiszen feladni mindig könnyebb, mint beleállni a kényelmetlenbe.