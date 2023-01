A foghíjasan telt nagycsarnokba érve vöröslő almahalmok között kalandoztunk, amelyből szinte minden kosárba került. De a biztos vitaminforrásnak tűnő mandarinból is gurult néhány kosarunkba, miután elkalandoztunk a hatalmasra nőtt sütőtök felé is. Habár már lejárt a szezonja, de többen is vitték a fürtökben kínálkozó szőlőt vöröset és fehéret.

A hűvösre fordult időben csak kevesen voltak talpon a placcon, Az egyik standon a karácsony utolsó mementójaként akciósan árválkodtak szaloncukrok, többféle ízesítésben. Az új csarnokban hosszú sorok kígyóztak. Még úgy is, hogy a legtöbb őstermelő és kereskedő azt mondta, szerintük még nem tértek vissza a vásárlók az év végi szabadságukról. Kelendő volt az akácméz és többen vitték a friss húst a hétvégi menühöz. S habár az egyik fiatalasszony a tarja magas árára panaszkodott, csak becsusszant a vászonszatyorba. Mivel közeleg már a disznóvágások szezonja, a nosztalgikus ízek kedvelői előszeretettel keresték a füstölt árukat és a ropogós töpörtyűt. Szabályos sor kígyózott a somogyaszalói tejért, a gondosan tisztított üvegek mindenki kezében ott várták, hogy megteljenek friss fehér itallal, amely nem véletlenül a tudatosan vásárlók kedvence. Jóval kedvezőbb áron beszerezhető, mint pasztőrözött tetrapakba csomagolt társai.