Mozgásérzékelős, illetve napelemes lámpákat szereltek fel a kaposvári Meistro Lovassport Egyesületnél, az új évben részben így takarékoskodnak a villamos energiával.

– A régi szerződésünk lejárt, eddig nagyjából havi 70 ezer forint volt a villanyszámlánk, januártól azonban csaknem tízszeresére ugrott a tarifa – mondta Meiszterics László, az egyesület elnöke. – Valamit tenni kell, ezért ahogy csak tudunk, takarékoskodunk. A telepen öt helyen mozgás­érzékelős lámpát szereltünk fel szilveszter előtt, s a fedett lovardában napelemes lámpákat helyeztünk el, a hagyományos izzókat LED-re cseréltük. A régi villanybojler helyett vízmelegítőt használunk, s a klubhelyiséget már nem elektromos kályhával fűtjük, hanem klímával.

A csapat tagjai fokozottan figyelnek, hogy feleslegesen ne égjen egyetlen lámpa se. Meiszterics László szerint még több kisebb fejlesztést terveznek, így akár 30 százalékkal csökkenhet az energia-felhasználásuk.

További gondot jelent a takarmány-drágulás. Az elmúlt 1,5 év alatt két–háromszorosára nőttek a kiadások, a zab mázsája bő egy éve 5000 forint volt, most 15–17 ezer forintért jutnak hozzá, míg egy bála széna nemrég 5–6 ezer forintba került, most 15–18 ezer forintba. A csapat vezetője azt mondta: csaknem százan járnak hozzájuk rendszeresen lovagolni. Vannak köztük kisgyermekek, s a kamaszokon kívül felnőttek is edzenek. Pillanatnyilag 21 lóról gondoskodnak.

– Most jó idő van, így az állatok reggeltől estig a szabadban vannak – mondta. – Így jóval kevesebb alom fogy nálunk.