A szűrést egy nagyatádi cég végezte a 400 lelkes településen. Szabó Bence László, a falu polgármestere elmondta, először szervezték meg, de a nagy érdeklődés miatt várhatóan újabb vizsgálati napokat tartanak majd a helyieknek. – Igyekszünk olyan fontos programokat „idehozni” a faluba, amire az idősebbek csak nehezen jutnak el – hangsúlyozta Szabó Bence László. – A látásvizsgálat ingyenes volt azoknak, akik szemüveget is akartak csináltatni. A megjelentek kétharmada rendelt is magának valamilyen látóeszközt, a keret árából annyi százalék engedményt kapott valaki, ahány éves volt – tette hozzá a polgármester. Szabó Bence László arról is beszélt, hogy korábban a falunapi rendezvényen egészségi állapotfelméréssel várták a bolhásiakat.