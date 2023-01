Szerencsére ezen a télen eddig még nem kellett különösebben rettegnünk a rezsiszámláktól, hiszen az igazán fogvacogtató hideg még várat magára. De az is az enyhe tél velejárója, hogy a téli sportok szerelmesei sem tudnak szenvedélyüknek hódolni. Az éghajlatváltozás negatív hatását már a legtöbb közkedvelt európai síparadicsomban érzékelik. Több sípálya nem is nyitott ki, mivel legalább két hete nem hullott téli csapadék.

– Nem szervezünk síutakat – mondta Solymos Gábor, a kaposvári Hermes Tours vezetője. – Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy nagy gond van, tényleg nincs hó a sípályákon. Zakopanéban voltam legutóbb, ott még volt két hete friss, 20 centiméteres hó, de mostanra az is elolvadt.

Szerb György sítábort szervezett egyetemistáknak, de azt mondja, most bizonytalan a helyzet. – Szlovéniába, Roglába megyünk, de sajnos ott is sokat romlott a hóhelyzet – mondta el érdeklődésünkre Szerb György. – Ám nem csak ez a baj, az egyetemi síbajnokságot február 6-án tartjuk, de jelenleg nem működik egyik sípálya sem itthon. Ez a felmelegedés bizonytalanságot teremt, és teljesen új helyzet elé állítja a téli sport szerelmeseit – fogalmazott Szerb György.

Enyhe a tél, de Ausztriában már ma is havazott. (Illusztráció)

Fotós: Czímer Tamás

A külföldön dolgozó somogyiak azonban egyelőre még nem sokat érzékelnek a változó éghajlat síparadicsomokra gyakorolt hatásaiból. A zamárdi Magyari Dániel második éve dolgozik Ausztriában, a Salzburg közeli Flachau-ban szakácsként. A fiatalember nyaranta a Balatonnál dolgozik, télen viszont síparadicsomban főzi a finomságokat a vendégeknek. – Ugyanúgy vannak turisták, mint máskor – mondta. – A szállodák telt házzal üzemelnek, ezért mi is dolgozunk úgy, ahogy eddig is – tette hozzá Magyari Dániel.

Sok helyen csak a hóágyúk segítenek, de nagy magasságon megmaradt a hó. (illusztráció)

Fotós: Nagy Lajos

A kaposvári Katona Dávid a Serfaus Síközpontban, Tirolban dolgozik. – Nálunk rengeteg a munka, tegnap is például 250 pizzát adtunk ki – mondta kérdésünkre. Hozzátette: sífelvonók működnek, az emberek síelnek attól függetlenül, hogy nincs túl sok hó itt 1300 méteren. Feljebb, 1500 méternél magasabban még maradt annyi, hogy gépekkel rásegítve simán lehet normális körülmények között síelni.

Egyelőre nem mondták le az utakat

Szíj Martin jelenleg pincérként dolgozik a tuxi Lanersbachban, Ausztriában. Azt mondta, hogy korábban volt már a térségben havazás, de mostanra ott is elolvadt a hó. – Már két hete nem havazott, ennek ellenére turisták vannak most is, szerencsére nem mondták le az utakat – mondta Szíj Martin. – Minden hotel tele van a környéken, elsősorban csehek, szlovákok és németek érkeznek hozzánk – mesélte a várdai fiatal.

S ha lehet hinni az előrejelzéseknek, akkor a hét elején nagyobb mennyiségű hó érkezik az osztrák Alpokba.