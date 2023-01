Sokszor eszembe jutnak azok a havas-hűvös hajnalok, amikor nagyapám a sötétben botorkálva igyekezett becserkészni a vágásra „érett” szegény jószágot a disznóólban. Villany persze nem volt – a házban sem –, petróleumlámpát meg nem használhattunk, mert ha a megvadult állat kiveri azt a segítők kezéből, akkor bizony felgyullad a szalmával téliesített disznóól. Szóval ott és akkor igencsak közel volt egymáshoz a hízó és az árnyéka. S még az is előfordult, hogy ha késett valamelyik szomszéd, s a már ott lévők kétszer-háromszor is megkóstolták a fogópálinkát, akkor árnyékra vetődtek – akár többször is –, ám rögtön megtapasztalták, hogy rossz helyen vannak, mert bizony az árnyék nem visított! Tehát nagyapámék a praktikum okán már akkor tudták, ha nem is így nevezték, hogy ha a valóságnál is valóságosabb valóságot keresünk, az az egyoldalúság! A látható dolgot az árnyék soha nem nyeli el, mert az árnyéknak a látható dolog a valóság.

Mindezek ellenére az árnyéknál – napjainkban is – aligha van nyugtalanítóbb, sejtelmesebb, s talán idegenszerűbb jelenség. Ott bújik minden mögött, sőt, ott van mindenben, de nem létezik és mégis van. A kezdetektől velünk tart, egyszerre félelmetes és kihívó. Míg nem rájövünk, hogy az árnyék sejtelmes birodalmában a legvalószerűtlenebb valóság teljesedik ki!

Amióta világ a világ, s tudomány a tudomány, az egyik legfontosabb cél a látszat és a valóság, a fény és az árnyék valódi természetének feltárása. Az évszázados küzdelmek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy hiába kerülünk igazán közelebb a valósághoz számos területen, az árnyék is újra és újra visszakerül a képbe, bebizonyítva, hogy az emberi megismerés vakító fényességében jó ideje megmosolyogtató ostobaságok is újra előtűnhetnek.

Amikor az emberi szellem bezárkózik az önmaga előállította „valóságosnál is valóságosabb” látszatok világába, akkor ebből vagy művészet lesz vagy selejtes értelmiségi gondolat, amely jó időre kiveti magából a realitásérzéket.

A modern világ árnyéka (veszélye) most az, hogy a hétköznapi emberek számára átláthatatlan ismerettömeg elérhetetlenné teheti a szükséges tudást. Az ismeretnek így többé nincs jelentése, csupán haszna van, s egyetlen értelme az, hogy alkalmazható!