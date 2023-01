Poór Gyula, a somogyi polgárőrszövetség elnöke azt mondta: még az ünnepek előtt nyolc laptophoz jutottak, ezeket is heteken belül kiosztják. Tavasszal pályázati forrásból három robogót akarnak beszerezni. Hangsúlyozta: az anyagi lehetőségeiket figyelembe véve az idén is folytatni kívánják a fejlesztést, illetve a rendelkezésre álló technika szinten tartását. Feszes, takarékos, átgondolt költségvetést állítottak össze, a 2022-es 35 millió forinttal szemben ugyanis 2023-ban várhatóan nagyjából 30 millió forintból gazdálkodnak. Somogyban továbbra is hatékonyan, színvonalasan akarják ellátni a szolgálatot, legfontosabb stratégiai partnerük a rendőrség.

– Úgy tervezzük, hogy az idén kicsit átalakítjuk a szolgálatot, s gyakrabban használunk drónokat is – mondta. – Egy-egy tagtársunk a néhány négyzetkilométeres külterületi ellenőrzést könnyen, gyorsan megoldhatja, így kevesebb üzemanyagot használnak fel a járműveink. Somogyban összesen 50 gépkocsit használhatnak az egyesületek, tavaly négy újjal sikerült bővíteni a járműparkot.

A lovasszolgálatot is erősíteni kívánják, most tizenegy vizsgázott lovasuk van, céljuk, hogy a második félévben legalább 15–20 társuk tartozzon a közösséghez. Pillanatnyilag Ádánd, Balatonszabadi és Som térségében is feltűnnek a lovasok, legutóbb az andocsi egyesület tagjai adtak számot tudásukról.