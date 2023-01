Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja, miután 1946-ban ezen a napon hagyta el az országot az első vonatszerelvény. Talán ugyanúgy havazott, mint most pénteken, ezért kényszerültek a kaposvári vasútállomás várótermébe a résztvevők. A Neuer Rosenchor kórus sváb dalokat énekelt, majd Filinger Margit tartott emlékbeszédet. A kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület közösen koszorúzott az üvegbőröndnél, Sörös Rita szobrászművész alkotásánál.

– A kitelepítés nagyon sok családot tönkretett, sok szomorúságot okozott – mondta Schlichter Györgyné, a hagyományőrző egyesület elnöke. – Kötelességünk megemlékezni azokról, akiknek ezt a nehéz sorsot fel kellett vállalniuk.

Fotós: Muzslay Péter

Azoknak a németek, akiket kitelepítettek, Magyarország volt a hazájuk, hívta fel a figyelmet erre Ottó Erzsébet, aki Münchenben is járt, ahol még sokan őrzik az emlékeiket a résztvevők közül. Generációkon átívelő tragédiát okoztak a történtek, erősítette meg Lakos Sándorné, akinek Gálosfán volt rokonsága.

Fotós: Muzslay Péter

– A mi őseink is svábok voltak, még akkor is, ha a szülők közül sokan már nem beszélték a német nyelvet, de a gyökerek erősek – mondta Filinger Margit. – Nehezen dolgozták fel az érintettek a kitelepítés idején történteket. Még egyetemi oktató koromban a sváb tanítványaim igyekezték meginterjúvolni a falujukban maradottakat, de nagyon nehezen beszéltek erről, pedig a kisebb településeken élők jobban őrizték a sváb kultúrát.

Az itt élő németek is emlékeztek

Összesen 170 ezerre tehető a Magyarországról Németországba kitelepítettek száma, ebből mintegy 20 ezer volt a somogyi németség vesztesége. A hátramaradottak közül sokan döntöttek úgy, hogy elfelejtik még a nyelvet is, de mára támadtak új emlékezők, akik a napjainkban Somogyba költöző németek soraiból kerültek ki. A megemlékezésre eljött több olyan németországi német, akik Jutában és Alsóbogáton vettek házat, és azóta is itt élnek. Rajtuk kívül jelen volt még a Somogy Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője is.

Fotó: Muzslay Péter