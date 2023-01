A szerdai eseményen csaknem húsz anyuka vett részt gyermekével. – Tartunk egyéni fejlesztéseket és gyakran hívunk előadókat – mondta Kis-Kovácsné Vancsa Barbara, az egyesület elnöke. Rá gyógypedagógusként, evésterápiás szakemberként, s vízimozgásfejlesztő terapeutaként is számíthatnak az anyukák.

Azt mondta: nincs egyedül a feladatokra, mindenben számíthat Szakné Vágner Nikolettre. – Szívesen veszek részt az egyesület tevékenységében. Korábban nagykamaszokra, fiatal felnőttekre figyeltem a munkám kapcsán. Most a saját gyermekemre is ügyelek, miközben itt együtt vagyunk. Ez igazi kihívás, valódi pluszt jelent. Cserébe sikerül őt jól lefárasztani – mondta Nikolett.

Az egyesület heti rendszerességgel tart programokat az édesanyáknak. A szervezők lapunknak elmondták: igyekeznek korszerű tudást átadni, amelyek a legújabb kutatások eredményein alapulnak. Igyekeznek a pályázati lehetőségeket is kihasználni, hogy az egyesület is fejlődhessen. Legnagyobb álmuk, hogy a régi SZTK-ban lévő, meglehetősen aprócska helyiséget nagyobbra cserélhessék, hogy még több fejlesztőeszköz elférjen és a klubba látogató családok létszáma is bővülhessen.