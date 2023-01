A Hungexpon rendezett felsőoktatási nyílt napon a Kaposvári Campus agrár-, gazdaság- és neveléstudományi, valamint művészeti és műszaki képzéseit is megismerhették az érdeklődők. Az egyetem oktatói és hallgatói közül többen is részt vettek a kétnapos eseményen, hogy minden hasznos tudnivalót megosszanak a leendő tanulókkal.

Az Educatio kiállításon a megváltozott felvételi eljárásról is tájékoztatást kaptak az érdeklődök. Az egyik újdonság, hogy nem minden szakhoz kell majd emelt szintű érettségivel rendelkeznie annak, aki felsőoktatásba jelentkezik. A budapesti eseményen elhangzott, a Kaposvári Campuson 41 szakot lehet megjelölni. Ezek között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés is található. Az egyetem egyik legnépszerűbb képzése az agrármérnök, a lótenyésztő és a lovassport szervező, de az élelmiszermérnök alapképzésre is sokan jelentkeztek az előző félévben. A campuson arra számítanak, hogy a városi ösztöndíjrendszernek köszönhetően sokan választják majd a gépész- és villamosmérnök szakot is.

Gyuricza Csaba a MATE rektora az Educatio kiállításon elmondta, a MATE egy olyan széles körű portfóliót nyújt a mai fiatalok számára az agrártudományoktól kezdve a művészeti, a gazdasági, a műszaki és a neveléstudományi területen, ami páratlan lehetőség idehaza. – Mind egyetemi szempontból, mind földrajzilag az egyik legsokszínűbb campusokat és lehetőségeket tudjuk nyújtania a tanuláshoz – hangsúlyozta Gyuricza Csaba. Az agrárképzéssel kapcsoltban a rektor azt mondta, a világ legfontosabb és legszebb hivatása. A következő 40 évet pedig biztosan meghatározza majd, hogy egészséges élelmiszert, egészséges környezetben tudjunk termelni – tette hozzá. A MATE Kaposvári Campusán január 21-én rendeznek még nyílt napot, február 4-én pedig online formában szervezik majd meg az eseményt. A felsőoktatási intézményekbe február 15-ig lehet jelentkezni.