Manapság a legtöbb embernek van folyószámlája, amelynek vezetéséért havonta különböző összeget kérnek el a pénzintézetek. A bankkártyás fizetésért nem számolnak fel pénzt, és havonta két alkalommal – 150 ezer forintig – a készpénzfelvételért sem kell fizetni. A számlavezetés díja szolgáltatónként és csomagonként eltérő. A kedvezőbbekért semmit vagy csak néhány száz forintot kérnek, de olyanból is van bőven, ahol havonta több ezer forintot levonnak a bankok.

Bán Péter független pénzügyi szakértő szerint az emberek évente sok ezer forintot, akár tízezreket is megtakaríthatnának megfelelő számlacsomaggal, ehhez azonban mindenkinek az igényeihez kellene igazítania a bankszámláját. – A pénzintézetek minden évben kiküldik az összesítést arról, hogy milyen költségekkel járt az adott számlacsomag – mondta Bán Péter. – A legtöbben ilyenkor tájékozódnak arról, hogy pontosan miért mennyit kellett fizetniük. A tapasztalatok szerint sokakat a készpénzfelvétel díja foglalkoztat a legjobban – hangsúlyozta a pénzügyi szakértő.

Bán Péter kiemelte, érdemes nyitott szemmel járni, hiszen szinte hónapról hónapra új díjcsomagokkal állnak elő a pénzintézetek. Ezért, ha valaki például fél évvel ezelőtt váltott számlát, elképzelhető, hogy a saját bankján belül most még kedvezőbbet talál. Bán Péter arról is beszélt, mindenkinek érdemes a munkáltatóját megkérdeznie, hogy melyik bankkal áll szerződésben, mert a munkahelye miatt akár még kedvezőbb számlacsomagot is kaphat. A becslések szerint a magyar banki ügyfelek 75 százaléka tudna sok ezret megtakarítani, ha alacsonyabb költségű csomagra váltana.



Fotók: Muzslay Péter

Sütő Tamás (Kaposvár): Nem tudom megmondani pontosan, mert nálunk a nejem a „pénzügyminiszter”. Úgy tudom, régóta ugyanabban a csomagban vagyunk és közösen használjuk a számlánkat. Bankkártyával és készpénzzel fele-fele arányban szoktunk fizetni. Hallottuk, hogy hamarosan drágul a havi díj, ez ellen nem tudunk mit tenni, tudomásul vesszük.





Horváth Gyöngyi (Kaposvár): Ha jól emlékszem, akkor havonta nagyjából kétezer forintot fizetek a számlavezetési díjért. Szerintem ez elfogadható összeg, de ha valamelyest megemelik, akkor sem dől össze a világ. Körülbelül nyolc éve használok bankkártyát. Azért is kezdtem el, mert a fizetés is számlaszámra érkezett. Azóta rendszeresen fizetek bankkártyával.





Költő László (Kaposvár): A csomagom havidíja pontosan 598 forint. Ezenfelül vannak még költségeim is, de azzal sem érem el a havi 1000 forintot. Azt gondolom, hogy ekkora összeg miatt nem érdemes másik csomagra váltani. Nem is nagyon szoktam nézegetni a többi ajánlatot. Egyébként is hűséges típus vagyok. Ami korábban megfelelő volt, az most is az.