Ha eddig nem is tekintettük át ezt a kimutatást, most érdemes lehet, hiszen idén 15 százalék körüli mértékben drágulhatnak majd a banki díjak. A megfelelő számla kiválasztásával így éves szinten több tízezer forinttal csökkenthetőek a kiadásaink idén.

Január végéig minden lakossági ügyfelet megkeres a bankja, s ezt az értesítőt érdemes komolyan venni. Egy 2020-tól alkalmazott uniós rendelet értelmében ugyanis minden pénzintézetnek január 31-ig kimutatást kell készítenie az adott számlához kapcsolódó összes előző évi kiadásról.

Az úgynevezett egységes díjkimutatás forintra pontosan szembesít bennünket azzal, mennyibe is kerültek azok a banki szolgáltatások, amelyeket igénybe vettünk, mennyi pénzt fizettünk így a banknak.

Azért is érdemes áttekinteni ezeket a kimutatásokat, mert összesítve olyan tételek éves költsége is mellbevágó lehet, amelyekkel a mindennapokban, egy-egy tranzakció kapcsán jellemzően nem törődtünk – hívja fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint tipikusan ilyen költség lehet a számlánk feletti ellenőrzést biztosítani hivatott sms kontroll díja. Sokan nem tudják, hogy az sms üzenetek után akár 20-30 forintot is felszámolnak a bankok, s ezt csak részben magyarázza, hogy azok olyan közvetített üzenetek, amelyek költségét a bank a telekommunikációs szolgáltatónak utalja tovább. Ha máskor nem, az elszámolás kézhezvétele után érdemes megfontolni, hogy a drága sms-szolgáltatás helyett a mobiltelefonos banki applikációkhoz jellemzően ingyenesen kínált, illetve havi fix 100-300 forintos díjért biztosított internetes (push) üzenetküldésre váltunk, hiszen csak ezzel a lépéssel több ezer forintot spórolhatunk meg éves szinten.