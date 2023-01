Bármi is legyen az ok, a csodás „magyar tenger” szeretete, a vitorlázás élménye, egy séta a mediterrán jellegű partszakaszon, vagy csak a kíváncsiság, a balatonfüredi Kékszalag PORT éppen Rátok vár! A méltán híres város partmenti szívében került kialakításra ez a különleges kiállítótér, mely egész évben látogatható, és egyedi módon, a vizualizációt és élményszerűséget előtérbe helyezve mutatja be többek között a vitorlázás történetét, a sportág híres alakjait; visszaadva a vitorlázás és az azzal járó szabadság élményét. A gyermekeknek egy interaktív kiállítás segíti a vitorlázással járó életérzés felfedezését, tapasztalását. Semmiképpen se hagyjátok ki a vitorlás szimulátort, melynek kipróbálásával egészen hihetetlen közelségbe kerülhettek ezzel a vízi sporttal. A valósághű bemutatáshoz egy kis fizikai aktivitás sem maradhat el: a szerkezet úgy került kialakításra, hogy a valódi vitorlázáskori alapvető mozgásokat is átérezhesse a látogató. A körülbelül 5-10 perces szimulációs játék során főként a kisebb és nagyobb gyermekek tapasztalhatják meg a vitorlázás élményét. Mindezek felfedezése után az egyéb evezős tevékenységekkel is megismerkedhettek, sőt, kipróbálásukról is tájékozódhattok a komplex szolgáltatásokat nyújtó kajak- kenu ponton. Foglalhattok kenut, kajakot, a helyszínen pedig minden, ehhez szükséges eszközt biztosítanak számotokra. Ha bejártátok az épület minden apró szegletét és visszatértetek a kajakozásból is, ne menjetek messzire, egyetek egy kis finomságot, igyatok egy kávét a büfében, ahol az étel- és italválaszték mellett apró, a vitorlázással kapcsolatos ajándéktárgyakat is beszerezhettek emlékként. Ezután tegyetek egy kellemes sétát a Kékszalag sétányon, mely a kiállítótértől vezet a Berzsenyi savanyúvíz kútig, és számos további mozgásra ösztönző elemeket rejt. Mivel a Balatonból egy nap sosem elég, kezdjétek a következő reggelt Keszthelyen, és vegyetek részt egy mesés hangulatú evezős túrán! Legyen a végcél Fenékpuszta! A füredihez hasonlóan, itt is tudtok a kajak- kenu ponton bérelni, és bebarangolhatjátok a Balaton- felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó, országosan védett lápterületet. Ne aggódjatok, ha korábban nem eveztetek, vagy kisebb gyermekekkel vagytok, ez egy könnyű síkvízi szakasz, lassú sodrással, nem lesznek akadályok az út során. Tudtátok, hogy a Hévízi lefolyó meleg vize miatt télen is evezhető ez a szakasz? Ősszel, télen, tavasszal is más- más, elképesztően egyedi növény- és állatvilágot csodálhattok meg, így érdemes minden évszakban visszatérni. Figyeljétek a túra során a vízimadarakat! Felnőttként és gyermekként is élmény lesz itt evezni! A fejlesztések Magyarország Kormánya és az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a GINOP-7.1.9-17-2018-00026 pályázat keretében valósulnak meg.