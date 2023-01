Évszázados kutakból tűnt el a víz, komoly kihívások elé állítva a természetet és embert egyaránt.Azonban a múlt év őszi és téli időszakában kedvezően alakultak a hazai csapadék mennyiségek. December végére a sokéves átlagot megközelítették, helyenként azon is túltettek a mért adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósági működési területén. A január folyamán lehullott jelentős mennyiségű csapadék már látványos változásokat hozott a korábbi időszak elkeserítő állapotaihoz képest. Visszatért az éltető víz a régóta kiszáradt, vagy alig csordogáló patakok medrébe és újra „működnek” a valaha elapadhatatlannak tűnő források. Amennyiben kitart és továbbra is kedvezően alakul a csapadékos időjárás, a kutakban is hamarosan megjelenhet a víz.

Januárban három alkalommal is volt árvíz az Abaligeti-barlangban. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság többen megkeresték a médiában helyenként katasztrófahelyzetként tálalt jelenséggel kapcsolatos kérdésekkel. Aggodalomra nincs ok, mivel ez egy teljesen kézenfekvő természeti jelenség. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban. Az Abaligeti-barlang szinte teljes hosszában patak csörgedezik. A barlang kialakulása főként ennek köszönhető: a patak vize és a benne szállított hordalék az évezredek alatt formálta ki a járatrendszert, ezen folyamat napjainkban is tart. Hogyan jön létre patak a barlangban? Az Abaligeti-barlang fölötti, erdővel borított területre érkező csapadékvíz először beszivárog a talajba, majd a talajrétegen átjutva, a kőzet kisebb-nagyobb repedésein keresztül érkezik meg a barlang belsejébe. Az így, több helyen beszivárgó víz a barlangban patakká egyesül. A percenként 100-150 liter vízhozamú patak a barlang bejáratánál jut ki a szabadba, majd belefolyik az Abaligeti-tóba.

Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék alkalmával, továbbá hóolvadáskor viszonylag rövid idő leforgása alatt hatalmas mennyiségű víz jut be a repedéseken és a víznyelőkön keresztül a barlangba. A patak vízhozama megsokszorozódik. A növekvő vízmennyiség következtében – a folyók áradásához hasonlóan – megemelkedik a patak vízszintje. A barlang esetében, mivel a járat nagysága, valamint a bejárati szakasz keresztmetszete adott, az egységnyi idő alatt érkező víz mennyisége jóval meghaladja a távozni képes víz mennyiségét, ezért a folyamat még látványosabb. Ilyenkor rendszerint víz alá kerülnek a kiépített járdák és lépcsők, sőt, alkalmanként a korlátok is, a víz energiája sokszorosára nő, így a látogatás nem lehetséges, a barlangi túrák elmaradnak.

A vízutánpótlás megszűnésével az összegyűlt víztömeg kijut a szabadba, a patak eléri a normál vízszintet. Az áradás levonulását követően munkatársaink megkezdik a lerakódott hordalék, sár, a kavicsok eltakarítását. Ez rendszerint több órát vesz igénybe, tekintettel a látogatható szakasz hosszára.

forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság