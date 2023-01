A művészetek iránt már gyerekkorában elkötelezett plébános az öröm forrásairól beszél a templomban, utalva a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben, a táncban, a fotóban, a filmben, a színházi produkciókban rejlő intellektuális örömre. Hallgatóságával megosztja azt is, honnan ered művészet iránti rajongása. Évtizedeket repülünk vissza az időben, magunk elé képzelve a 70-es évek iskoláinak katedráját, hallva a magyar–történelem szakos tanárnő tanácsát: fiam, én a te helyedben a kislexikont olvasgatnám. A kislexikont, amikor a fiúk az indiánkönyveket bújják, a lányok meg a Pöttyös-könyvekbe szerelmesedtek bele?

Nincs mese, belelapozok, gondolja a srác, hiszen szülei könyvespolcán megvan… Egyre nagyobb élvezettel veszi sorra a szócikkeket, az agya szivacsként szívja tele magát az információkkal. Talán már akkor áldja titkon tanárnőjét, aki felfedezte különös érdeklődését, és egyik ámulatból másikba esve, viszonylag rövid idő alatt magáévá teszi az 1200 oldalas kézikönyvet.

Az egykori növendék, ki a jogi pályára készült, ám a paragrafusoktól elhappolta Isten, immár papként kopogtatott be Erzsi nénihez, aki örült, hogy meglátogatta a már kamaszkorában is nagyreményű ifjú. Odaült öreg zongorájához, hogy Bach-muzsikával köszöntse tanítványát. Hosszasan mesélt e szent zenéről, a szerző istenhitéről, színes történetekkel örvendeztetve meg tanítványát – olykor-olykor csapongva a művészeti ágak között. Idős­korban is zseniális szellemi frissességnek örvendett. A fiatalember csak hallgatott, és most is szájtátva figyelt tanárnőjére. Amikor átmeneti csönd telepedett közéjük, a tanítvány előrukkolt kérésével: mesélje el, drága Erzsi néni, hogy élték át Auschwitz földi poklát!

E váratlan fordulatra nem számított az asszony. Egy ideig maga elé meredve ült, mozdulatlan dermedtségben, majd lassan felengedett az arc és szóra nyílt a száj: – Tudod, fiam, csupán egyetlen dolog tartott életben bennünket: a kultúra. Hiába gyötörtek bennünket szinte halálra, szellemünket nem köthették gúzsba. Napközben, amíg robotoltunk, én a fejemben drámát írtam. Annyi szereplővel, amennyi vállalkozott rá, hogy megtanulja a párbeszédes részeket, s esténként hajlandó arra, hogy az aktuális részt elpróbáljuk a barakkban. Amikor befaltuk a csekély élelmet, megosztottam társaimmal az órákkal korábban fogant dialógokat. Azok, akik nap mint nap részt vettek ebben a szellemi megújhodásban, s volt lelki erejük pihenés helyett szöveget memorizálni, valamennyien túlélték a koncentrációs tábort. Akik feladták, mind meghaltak…

A kultúra örömszerző funkcióját hosszasan taglalta előadásán a lelkes plébános, nyomatékosítva: fel kell fedezni a művészetek iránti fogékonyságot önmagunkban, hogy a különféle kulturális hatások révén valóban megajándékozottak legyünk. Tudatosan érdemes felépíteni azt a szellemi közeget, amelyben jól érezzük magunkat. Végső summázatként – utalva azóta már elhunyt, kedves tanárnőjének módszerére – azt is megfogalmazta: a kultúrának nemcsak személyiségformáló, léleknemesítő, egészségőrző szerepe van. Akár életeket is menthet…