A januári tavasz a vízpartra csalta a Balaton-rajongókat. A siófoki Rózsakert megtelt sétáló családokkal, szombaton a hajóállomásnál kisebb forgalmi dugó is kialakult. Többen fotózták a tavat, a vízi madarakat, a kikötött hajókat, és nagy sikere volt a Rózsakert tavaly nyáron megújult szelfipontjainak is. Sokan biciklire, elektromos rollerre pattantak, megteltek velük a Balaton környéki túraútvonalak. Zamárdiban kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a Vízkereszt-túrán, a Vaskeresztig tartó sétán forralt borozásra és szalonnasütésre is volt lehetőség.