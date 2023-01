Nagy volt a nyüzsgés szombat reggel a MATE Kaposvári Campusán. Annyi érdeklődő érkezett az idei első nyílt napjukra, hogy két előadó termet is meg kellett nyitniuk a fiataloknak. Máté, a campus mókusa még a legfiatalabb érdeklődőket is elvarázsolta, szívesen fotózkodtak vele. Először a változó felvételiről kaptak tájékoztatót a diákok Molik Mária beiskolázási koordinátortól, majd a standokon minden induló képzést bemutattak a hallgatók és oktatók. – A villamosmérnök képzés érdekel, mindenképpen erre jelentkezem elsőként és sok hasznos információt kaptam most – mondta el Niklai Dániel, aki Öreglakból érkezett a nyílt napra szüleivel.

Darabos Rebeka gyógypedagógia, a kereskedem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel képzés közül fog választani. – Nagyon pozitív, hogy nem csak egy kód vagyunk a Neptunban, hanem emberként kezelnek minket – mondta el a zimányi fiatal. – A Pázmányon tanulók kommunikációt és a művészeti képzések érdekelnek Kaposváron, elsőként a fotós alapképzés – mondta el Varga Vanda, aki Ecserről érkezett a nyílt napra. – Nagyon szimpatikus volt mindenki és nagyon tetszett, hogy elmondták mennyire büszkék hallgatóikra – tette hozzá a fiatal.

– Ez az utolsó nyílt napunk a jelentkezési határidő előtt, a többség már eldöntötte, hogy mit tanulna vagy két szak között hezitál – mondta el Gombos Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgató helyettese. Hozzátette: idén több, mint harminc képzés közül választhatnak a fiatalok, ha náluk szeretnének továbbtanulni. – A villamos és gépészmérnök, valamint a gyógypedagógia és lovas képzés tartozott a legnépszerűbbek közé az elmúlt évek képzési palettájában – mondta el Gombos Péter. A főigazgató helyettes kiemelte: a fiatalokat számos ösztöndíj lehetőséggel segíti a campus, a város és a duális képzőhelyen is kapnak anyagi támogatást.