Kornyik Csaba, az Avia Rent Kft. ügyvezetője a Somogyi Hírlapnak elmondta, januárban megújult a beléptetőrendszerük, ami egy átfogó fejlesztéssorozat része.

– A szakma és a repülés iránt érdeklődők nyitott reptérként tartották számon a kaposújlaki repteret, s azt szeretnénk, hogy ez továbbra is így maradjon – hangsúlyozta a légibázis ügyvezetője. – A fokozott biztonság ugyanakkor fontos, ezért döntöttünk a változások mellett. A jelenleg zajló műszaki beruházásra több mint 80 millió forintot fordítunk. A helikopter-tárolóhelyet korszerűsítettük, ennek során tetőt is cseréltünk. Mivel a régi, 6000 négyzetméteres, több mint öt méter magas nagy hangár kifűtése anyagilag szinte megoldhatatlan volt, ezért a másik, meglévő hangárt tettük rendbe. A munkát ősszel kezdtük, s jelenleg is tart. Csak az új, hőszigetelt ajtó és cseréje több mint 12 millió forintba került, s az épületben egy galériát is kialakítunk, ahová rövidesen az irodát költöztetjük át.

A régi, nagy hangárt jelenleg géptárolásra használják, a nyáron viszont ismét repülőket ápolnak, javítanak majd ott is – tette hozzá Kornyik Csaba.

Eközben az újlaki repülőgép-szerelők sem pihentek: januárban is folyamatosan van munkájuk. – Egy AN-2-es felújítását végezzük, ezen kívül Lengyelországból érkezett egy Cessna 150-es, amelynek két hétig tart a karbantartása. Több repülőt korszerűsítünk, van, amelyiknél a motor, vagy az üzemanyagtartály cseréjét végezzük el – mondta el a bázis ügyvezetője.



Várják a fiatal szerelőket



Kornyik Csaba ügyvezető hangsúlyozta, hogy bár üzletáguk az elmúlt években jelentős változásokat élt át, ám harminc alkalmazottuknak folyamatos munkát és biztos megélhetést biztosítanak. Az utánpótlás biztosítása náluk is létkérdés, ebben a pillanatban akár 4-5 új, szakszolgálati engedéllyel rendelkező repülőgép-szerelőt is tudnának alkalmazni.