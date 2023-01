Kövesdiné Panyi Antónia, a Faluház vezetője fogadta és kalauzolta a diákokat, akik megnézhették a megye egyik legnagyobb és legsokoldalúbb helytörténeti gyűjteményét, megismerhették a megyei értéktárban is szereplő Kövesdi Tiborné és a Honismereti Egyesület munkásságát, továbbá a Mesztegnyőt országosan is fémjelző rétes fesztivált, továbbá a felélesztésére váró erdei vasút, vagy éppen a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók históriáját. A tanulók megtudhatták, hogy a Mesztegnyői Faluház nemcsak kiállítóhely, hanem egyben közösségi színtér, néprajzi kutatási helyszín, ahol még hagyományőrző néptánc- és önképzőkör is működik. A „HONI” tagjai hű őrzői és folytatói Gizi néni örökségének.

A csapatok ezen túl Panyi Antalné, Joli néni jóvoltából megtekintették még a Nepomuki Szent János római katolikus Plébániatemplomot is, ahol a Hunyady családról kaptak bővebb felvilágosítást, valamint az egykori kegyúri család sírboltját is megtekinthették az altemplomban. A környék legjelentősebb műemlék együttesének falain belül sok-sok ismert és legalább ugyanannyi rejtett érték is található. A verseny fő szervezője Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke volt, aki szintén jelen volt a rendezvényen. Szaka Zsolt tanár, a marcali gimnazisták felkészítője elmondta, hogy számukra ennek a megyei vetélkedőnek a megszervezése külön örömükre szolgált, hiszen az iskola előző csapata évek óta sikeresen részt vett a határokon átívelő Hungarikum Vetélkedőn, amelyen már az idén is továbbjutottak az első fordulóból. A csapat tagjai így párhuzamosan tudnak felkészülni a két megmérettetésre. A korábban megszerzett tapasztalatokat ötvözni tudják a megyei vetélkedőn elsajátított ismeretekkel, és bíznak abban, hogy mindkét megmérettetésen öregbítik majd Marcali és Somogy hírnevét is. A vetélkedő fordulói közben, a felkészülés során, a tanulók megismerhetik a megyénk nyilvántartott értékeit (Somogyi Értéktár), a Magyar Értéktárat és a Hungarikumok Gyűjteményét. Hozzátette: Tantárgytól független ez vetélkedő, hiszen a művészettörténeti, irodalmi, turisztikai, népművészeti, és természeti értékek mellett megismerhetik az aktív turizmus lehetőségeit és Somogy gasztronómiáját is. Elmondta, hogy a középdöntő márciusban Mesztegnyőn lesz megtartva, ami annyit jelent, hogy meghirdetett programra ellátogatott csapatok – az első fordulóból való továbbjutás esetén – már egy kis előnnyel érkeznek a vetélkedőre, hiszen lesz helyismeretük és számos értéket, tárgyi emléket nem csak megnézhettek, hanem akár a kezükbe is vehették azokat. A hagyományok és a történelmi múlt feltárása, ápolása és megtartása akkor nyer értelmet, ha bevonjuk a fiatalokat is – fogalmazott a tanár. Köszönet jár a szervezőknek és a mesztegnyői honisoknak egyaránt, hogy segítenek az utókorra hagyományozni azt a lokálpatrióta szellemet, amely a következő generációkat is büszkévé teheti.