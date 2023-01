A napokban újabb mérföldkőhöz érkezett a kaposvári egyetem és a helyi vállalkozások közös kutatása az egészséges élelmiszerek terén. Jó hír ez, hiszen az étel és az élelmiszer fogalma jó ideje nem fedi egymást. Mi határozta meg az élelmiszeripart az elmúlt évszázadokban? Ha éppen a háborúkkal jegyben járó éhínséget kellett felszámolni, akkor a fő prioritás a magas energiatartalmú ételek mind nagyobb mennyiségben történő előállításán volt a fő fókusz. Azt követően az egyre sokasodó lakosságot kellett ellátni minél olcsóbb élelmiszerrel. S ami olcsó, az legtöbbször rossz is. Közben elkezdtük démonizálni a zsírt, majd a fehérjét, hogy mind jobban magasztalhassuk az ultrafinomított cukrot és a transzzsírokban bővelkedő növényi olajakat, amiket ipari mennyiségben olcsón lehetett előállítani, és drágán árulni. Amikor rezegni kezdett a léc, hogy ezek nem biztos, hogy jók, már jött is egy „objektív”, ám legtöbbször a gyártó által finanszírozott kutatás. Aminek az eredménye immáron nem lehetett kétséges, gyakorlatilag üdvözül ki ezt eszi…

Sajnos még ma is furán néznek arra, aki a helyi, szezonális, természetes élelmiszerek hármasában hisz, sőt akár érvel is mellette. Mert az drága, nem finom, és nehezebben beszerezhető. Csak míg ezekért tényleg pénzzel kell fizetni, addig az arcunkba tolt olcsó, a boltok polcairól egyből a kosarunkba hulló ipari szemetekért drágább valutát adunk ám: az egészségünket.