A nemzeti lottótársaság adatai szerint ezen a napon a klasszikus szerencsejáték-termékeket keresik a szerencsevadászok, így kiemelkedően teljesít a sorsjegy és az ötös és a hatos lottón is többen keresik a szerencséjüket. – Péntek 13-án én is többet költök szerencsejátékra – mondta Fazekas Tibor, kaposvári hivatásos gépkocsivezető. – Tíz éve vásárolok rendszeresen ötös lottót, többször értem el két találatot, egyszer hármasom is volt, s akkor 19 ezer forintot kaptam. Jó lenne végre komolyabb összeget nyerni. Pénteken a szokásosnál két számsorral többet töltök ki a lottón és kaparós sorsjegyeket is vásárolok, s a szerencse érdekében szándékosan január 13-án játszom meg a számokat.

Harsányi Ádám, a kaposvári Császár vendéglő és lottózó üzletvezetője azt mondta: péntek 13 nagy lendületet ad a forgalomnak. Többet költenek ötös, hatos lottóra és kaparós sorsjegyre is, mint máskor. Ilyenkor akár 10 százalékkal is nőhet a bevétel.

A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a többség sorsjegyet választ, a legutóbbi babonásnak hitt dátumon 69 százalékkal több kaparós fogyott, mint egy átlagos pénteken. A második legnépszerűbbek a lottójátékok, tavaly a Skandináv lottón 71 százalékkal, a hatos lottón 66 százalékkal, az ötös lottón 43 százalékkal ugrott meg a kereslet. Az ötös és a hatos lottón is 11 hete halmozódik a főnyeremény – közölték.