– Kétségtelenül érzékelhető: káosz van a világban – summázott Rumszauer Miklós atya. – A rendetlenség fenntartásában a démoni erők érdekeltek. Isten mindig, mindenkor a rend istene. A rend kizárja a káoszt. A Szentírás első oldalán olvashatunk arról: Isten rendet teremtett. Rendszert adott minden létezőnek, s ebben a rendszerezett létezésben helyet adott a gonosznak, aki ezt ki is használja. Megvan tehát a helye a gonoszság erejének, amely egy-egy történelmi korban olykor-olykor látszólag túlsúlyban van, de az Élet Ura kezében tartja a világ történelmét, az idő forgását, s mindenekfelett Úr. Szövetségesét, az embert nem hagyja el, gondoskodik róla, és az idők végezetéig megtartja szeretetében.

A plébános kiemelte: a világban több a jó, mint a rossz, ám a rossz harsányabb, hangosabb, jobban kelleti magát, felhívja magára a figyelmet, mert mindig a középpontban akar lenni, és erőszakossága miatt hamarabb észrevesszük. A jó viszont mindig diszkrét, visszafogott, tapintatos, alázatos, ezért könnyebb elnyomni és nehezebb felfedezni, de mégis a jó van túlsúlyban, és ezt nemcsak a praktikus érvek, hanem a teológiai okfejtés is alátámasztja, ugyanis, ha túlsúlyban lenne a gonosz, akkor a megtestesülés, a megváltás fiaskó lenne, Isten azonban nem engedi megcsúfolni művét. „Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem.” Világos az állásfoglalás a Bibliában. Szent Pál túláradásról beszél, ami mennyiségi és minőségi többletet jelent. A keresztény embernek bármilyen életkörülmények között megvan a bizalma, a belső tartása, az Istentől eredő öröme, hogy a létezés önmagában véve is szép, amire minden körülmények között rá lehet csodálkozni. Szétesőfélben lévő világunkban mindenki tapasztalja a frusztrációt, az aggodalmat, a stresszt, a meglévő és mesterségesen gerjesztett félelmet. Mindezek mögött joggal feltételezhetjük a sötétség erőinek ténykedését.

Rumszauer atya nyomatékosította: Isten a szeretet. A szeretet kizárja a félelmet. Jézus azt mondja: gyümölcseiről ismerszik meg a fa. A jó fa nem hoz rossz gyümölcsöt… Így a gyümölcsből, a következménytől, az eredményről visszakövetkeztethetünk annak eredetére. Ha a covid-járvány következménye milliók halála, családok gyásza, általános félelem, elszegényedés, elszigetelődés, gazdasági visszaesés, termelési ágazatok deficitje, munkahelyek megszűnése, akkor mindez nem származhat a Szentlélektől, aki javunkat akarja minden körülmények között.

A püspöki helynök egyebek mellett arra is utalt: korunkra jellemző, hogy elmúlik egyesek világos látása, sokan manipulálhatóvá válnak, elveszítik tájékozódásukat, és azt hiszik, a tömegméretű tájékozottság a lelkük integritását is szolgálja. Ezért is lehet a gonosz egyik eszköze a zavarkeltés, a dezinformáltságra törekvés, az idő elrablása, hiszen a legtöbb információ, amihez ilyen úton jutunk hozzá, az teljesen indifferens a munkánk végzéséhez, emberi kapcsolataink ápolásához, legtöbbször köze sincs szellemi-spirituális békénkhez, viszont alkalmas a nyugalmunk megzavarására.

S hogy miként lehet mindezek ellen védekezni? Rumszauer atya szerint a saját integritásunkkal. Öntudatosan, a szellemi és a lelki összeszedettségre koncentrálva, s kizárólag a tiszta forrásból táplálkozva. A Biblia mindenki számára elérhető, és a legnagyobb példányszámban megjelent, s a világ legtöbb nyelvére lefordított könyvben, a „könyvek könyvében” valamennyien konkrét választ kaphatunk életünk nagy kérdéseire. A plébános úgy érzékeli: még csak nem is szükséges hozzá különösebb teológiai műveltség, hiszen bárki kiolvashatja belőle Isten rá vonatkozó akaratát.

– A Biblia Isten szava; tévedhetetlenül tanítja, amit az üdvösségünk érdekében tudnunk kell, illetve tudnunk érdemes – jegyezte meg. – lsten szava igaz és örök, megmásíthatatlan. A múltra ugyanúgy érvényes, mint a jelenre, s az egyén jövőjére. Erőt ad, vigasztal, békét teremt, hiszen Jézus azt mondta: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.” Feladatunk élni ezt a békét, de küldetésünk is, amit függetleníteni kell a konkrét életszituációktól.

Rumszauer Miklós atya számára bizonyosság, hogy bármely élethelyzet közepette meg lehet őrizni a szellemi-lelki integritást, a rendszeresen áradó békét. Ha erre törekszünk, rátalálunk vágyott nyugalmunkra és reménnyel tekinthetünk a hamarosan kopogtató újévre.



Isten műve

– Mitől sebződik meg leggyakrabban a XXI. század embere? A XX. századtól, hiszen a sérülések, traumák többségét a múltban szerezzük, nagyszüleink, szüleink „örökségeként”, ballasztként viseljük – mondta. – Ezek a kapott sebek ugyanolyan mélyek lehetnek, és nem kevésbé sebzenek meg bennünket a magunk által szerzetteknél. Impulzust impulzusra halmozunk, amelyek sok esetben nem az életszentség útján járást erősítve épülnek, égnek be személyiségünkbe, lelkünkbe. Ez jelent gátat az előre lépésben. Ifjak tömege hódol lelkileg kártékony zenei irányzatoknak, amelyek agresszivitásra és antiszociális viselkedésre sarkallnak. Nem hiszem, hogy az a zene, ami az ember fülébe ordít, megnyugtatná a lelket és lecsillapítaná az idegállapotot. Ez sajnos a mesterségesen felpörgetett világ mellékterméke. Észre sem veszik, hogy emiatt nincs idejük önmagukra, másokra, s a világ szépségeit – mint a madárfüttyöt vagy a napsütés selymes érintését – sem fedezhetik fel. Az állandó zaj, az alkoholizmus, a munkamánia, a kábítószer-, a mobil- és az internetfüggőség mind-mind pótcselekvés, és nem old meg semmit. A drog, a deviancia, a virtuális valóság eltávolítja az embert önmagától. Isten művét kell(ene) szemlélnünk önmagunkban, a lelkünkben, s erre (is) fel kell hívni a fiatalok figyelmét.