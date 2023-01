A bejelentésekre reagáltak, de a teljes mentesítést Gyenesdiás és Vonyarcvashegy partszakaszán tudták elvégezni a helyi önkormányzattal és a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesülettel összefogva.



Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton



A tavalyi medermentesítő munkálatokról szóló összegzés szerint a Balatonban hagyott mesterséges akadályok miatti bejelentések háromnegyede horgász-, napozó-, illetve bejáróstégek maradványairól szól. Gyakoriak még a szabálytalanul vízben hagyott horgászkarók, amelyek megdőlve és víz alá kerülve különösen veszélyesek, továbbá a kikötésekhez használt kötelek, sodronyok, betontömbök. Az eltávolított tárgyak a vízügy siófoki kikötőjébe kerülnek.

Az összegző jelentés kitér arra is, hogy tavaly a vízügy Siófoknál karót és vitrolásroncsot, Balatonakarattyánál víziállást, Balatonkenesénél betontömböket, Balatonszárszónál csatornázási aknát és acélhágcsót távolított el. Örvényesnél a helyi sporthorgász egyesülettel összefogva 30 acélcsőtől, szöges acélszerkezettől, zártszelvénytől szabadították meg a partszakaszt. Gyenesdiáson, ahol a helyi polgárőrség mellett az önkormányzat is besegített, 300 baleset- és életveszélyes karót távolítottak el a mederből. Itt felülvizsgáltak 28 szabálytalan víziállást is, amelyek zömét a tulajdonosok — a kifüggesztett felszólítást követően — eltávolítottak, öt illegális stéget pedig a vízügy számolt fel.



Csonki István hangsúlyozta: ahhoz, hogy a megkezdett nagyszabású munka minél hatékonyabban folytatódhasson idén, a mederfenntartói jogosultságokkal rendelkező vízügynek szüksége van a szárazföldi részen jogosultságokkal rendelkező önkormányzatok, valamint a helyi civil szervezetek segítségére. Annál is inkább, mert az alapvetően más feladatokat ellátó vízügynek erre a speciális feladatra csak szűkös anyagi és eszközforrás áll rendelkezésre.