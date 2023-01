A marcali Green Tyre Zrt. jelenleg csaknem 130 dolgozót alkalmaz. A helybelieken kívül a város 20–30 kilométeres vonzáskörzetéből ingáznak a munkások, a somogyfajsziakon és kéthelyieken kívül Táskáról is járnak. Simon István operatív igazgató azt mondta lapunknak: 5–10 új dolgozó felvételére van lehetőség. A karbantartó, géplakatos és elektrotechnikusok mellett betanított munkásokat is várnak. Kiemelte: a fizetésen felül legutóbb év végi jutalmat és ajándékot is kaptak a munkatársaik. S 2023-tól újdonságként bónuszt vezetnek be, amit az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó, tisztességesen dolgozók kaphatnak. Az összeg a bruttó havi bér 10 százalékát is elérheti.

– Még mindig gyakran nehéz a szakmai utánpótlás biztosítása – hangsúlyozta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Gépész- és villamosmérnököt éppúgy keresünk, mint esztergályost, hegesztőt, szerszámkészítőt vagy villanyszerelőt. Más munkakörökben is felvétel van nálunk.

A kaposvári villamossági gyár igazgatója szerint lényeges, hogy az új dolgozók gyorsan felvegyék a ritmust, s az összes szakmai elvárást teljesítsék. Az ipari vállalkozás, amely 340 munkatársnak biztosít megélhetést, jól indította az évet. Folyamatosan van megrendelésük, s az exporton kívül a belföldi piacra is szállítanak. A tavalyi 9,9 milliárd forint bevétel után 2023-ban 10,5 milliárd forint forgalmat várnak. S a cégnél távlatokban gondolkodnak: a duális képzés keretében 30–35 középiskolást fogadnak, s várhatóan három mérnök hallgatót is felvesznek.

Karbantartó is kell az üzletláncnak

Karbantartóval bővülhet a Kapos Coop Zrt. A két megyében 50 boltot fenntartó vállalkozásnak 150 dolgozója van, s 80 százalékuk boltvezető, boltvezető-helyettes, eladó vagy pénztáros. Hatta József kereskedelmi vezető hangsúlyozta: a kiskereskedelem továbbra is meglehetősen sok munkatársat foglalkoztat Somogyban, náluk főként gyakorlattal rendelkező, középkorú alkalmazottak dolgoznak. A fiatalokat elsősorban a több személyes üzletekben alkalmazzák.

– A tavaly megkezdett energetikai fejlesztéseket 2023-ban folytatni szeretnénk – mondta Hatta József. – A nyílászáró cserén kívül a boltok hőszigetelése is bőven adhat még munkát.