– Jelenleg hetven aktív tagja van a közösségünknek – mondta lapunknak Misotáné Veress Katalin. – Előző elnökünk, Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna magasra tette a lécet, kiváló kapcsolatban állunk hosszú ideje, s a segítségére a továbbiaknak is számítok. A legfontosabb célom az, hogy a kaposvári közösségünk továbbra is eredményesen működjön. Örömre ad okot, hogy az utóbbi bő két hónapban hat fiatal csatlakozott az egyesületünkhöz, s mindent elkövetünk azért, hogy ez a kedvező folyamat tartós maradjon, s jövőre újabb tagokkal bővülhessünk.

Hazánkban csaknem 750 ezer cukorbeteg él, Somogy megyében a lakosság 6–8 százalékát sújtja a diabétesz.

Misotáné Veress Katalin azt mondta: ez a betegség a kisgyermekeket éppúgy érintheti, mint a kamaszokat, a középkorú vagy idősebb férfiakat, nőket. Az egyesület most megválasztott elnöke már 28 éve cukorbeteg. Kiemelte: döntő a megelőzés, a szűrés, a cukorbetegség korai felismerése, s a legkisebb gyanús jel esetén érdemes azonnal orvoshoz fordulni.

– Annak idején csillapíthatatlan szomjúságot éreztem és elkezdtem fogyni – mondta. – Az orvosaim vizsgálatra küldtek, ahol nyomban kimutatták: cukorbeteg vagyok. Gyorsan megtanultam a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket azóta is következetesen be kell tartani. Hamar megértettem: az étkezésben döntő a mértékletesség, s nap mint nap azóta is számolom a szénhidrát-tartalmat.

A kaposvári szervezet új vezetője azt mondta: megtisztelőnek és kihívásnak tartja, hogy bizalmat kapott, s nagy tervekkel vág a következő időszaknak. – Önálló ifjúsági tagozatot szervezünk, informatív honlapot akarunk működtetni, s a határon túli egyesületekkel is bővíteni szeretnénk a kapcsolatokat – sorolta. A bevált jó gyakorlatot folytatják, s a kaposvári Marázplast áruházban 2023-ban is rendszeresen szűréseket tartanak. Az egyesületnek önálló irodája van a Polgárok Házában, havonta egy foglalkozást tartanak, ahol szakemberek a következő hónapokban előadásokat tartanak a diabéteszről.