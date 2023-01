– Tíz-tizenkét éve foglalkozom batátával – mondta a bejárat mellett árusító Erzsébet. – Génbankon keresztül szereztem be az első palántákat. Vannak állandó vásárlók, akik még palántát is szoktak vinni. Egyre jobban keresik. Cukorbetegeknek nagyon előnyös a fogyasztása. Leginkább sütni szokták, de krumplihoz adva krémesíti a pürét is és finom krémleves is készülhet belőle. Még nyersen is fogyasztható – sorolta az édesburgonya előnyeit. Vele szemben újabb földalatti csemegére leltünk Kalmárné Tóth Mária standján. A „balatoni rózsa” névre hallgató burgonya igen népszerű.

– Ez egy univerzális fajta, süthető, főzhető, ezért olyan népszerű. Sokan ismerik. Ez a másik, a kiflikrumpli inkább salátákba való, mert nem esik szét a főzés után. Pürébe pont emiatt nem javasolt, viszont nagyon finom csipszet lehet belőle sütni – mutatta be a kínálatot. A föld alatti eleségmustránkat a karalábé- és zellerkínálat feltérképezésével fejeztük be, amelyet 900 forintért láttunk a piacon. A vörös és lilahagyma halmok mellett feltűnt a kis zöld szárú újhagyma is, amelynek csokrát 400 forintért tehettünk a kosárba, majd a vajaskenyerünkre.