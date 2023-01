Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere lapunknak elmondta, az egyik alap ásása közben sírhelyet találtak a szakemberek. Emiatt a szénhidrogén-kutatást addig nem lehet folytatni, amíg a régészek nem végeznek a feltárással. Ezt erősítette meg Bacsur György, a MOL PR-szakértője is, aki megkeresésünkre elmondta, ha végeznek a régészek, akkor folytatják a fúrási munkát. – Ha szénhidrogénre bukkanunk, akkor úgynevezett kútvizsgálati tesztet végzünk majd el – fogalmazott Bacsur György. – Mindez több hónapos folyamat. A kitermelés csak akkor kezdődhet el, ha a tesztek sikeresek lesznek. Egyelőre még azt sem tudjuk, mekkora gázmező van a területen. A pontos méretéről szintén csak a teszteket követően lesz információnk – hangsúlyozta a MOL PR-szakértője. Csokonyavisonta térségben több működő mezője is van a MOL-nak, ahol aktív kitermelés folyik, de a fürdőtelepülés közvetlen közelében még nincs termelés.

Harasztia Attila, a falu polgármestere arról is beszélt, a termelésről az elmúlt napokban egyeztettek a MOL szakembereivel. Az eseményen elhangzott, az olajtársaság célja, hogy minél több hazai nyersanyaglelőhelyet vonjon be a termelésbe. Hozzátette, ha sikeresek lesznek a kutatófeltárások, akkor várhatóan a nyárig elindulhat a földgáz kitermelése.

Ha végeznek a régészek, akkor folytatják a fúrási munkát.