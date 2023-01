A Csiky Gergely Színházzal szemben, a Dózsa György utcában található társasház nagyon rossz állapotban van, ezért már fel kellene újítani. Az épület teteje beázik és a homlokzat is omladozik. Javós Csilla közös képviselő lapunknak elmondta, sokba kerül a beruházás, ráadásul csak nyolc lakás van a társasházban, ezért az egy tulajdonosra jutó felújítási összeg nagyon magas.

A társasháznál első körben a tetőszerkezetet szerették volna felújítani, ezért a lakóközösség minden hónapban a több mint 6000 forintos közös költségen felül, majdnem 27 ezer forintot fizetett be a közös felújítási alapba. Az egyik lakás tulajdonosai, akik úgy örökölték meg az ingatlant, azonban hosszú hónapokig nem fizettek egyetlen forintot sem.

– A három testvér tisztában van azzal, hogy ahol több tulajdonos van, ott a társasházi tartozás a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli – hangsúlyozta Javós Csilla. – Ez azt jelenti, hogy ha az egyik kifizeti a teljes tartozást, akkor a többiektől már aligha tudja behajtani a rájuk eső részt. Ettől tartva mindenki a másiktól teszi függővé, hogy kifizeti-e a tartozás harmadát – mondta a közös képviselő.

Javós Csilla kiemelte, a három testvér már régóta árulta az ingatlant, időközben sikerült is túladniuk rajta. Az adásvételi szerződésbe azonban az ügyvéd beleírta, hogy a vevő per, teher és igénymentesen vette meg a lakást, vagyis a tulajdonosoknak semmilyen tartozásuk nem volt. – Ez nem igaz, ugyanis a közösköltség-tartozás miatt hátralékuk van – mondta Javós Csilla. – Ha az ügyvéd kért volna nullás adóigazolást, vagy a vevő körültekintőbben járt volna el, akkor elkerültük volna ezt a helyzetet – tette hozzá a közös képviselő. Javós Csilla hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a tulajdonosokkal sikerül peren kívül megegyezniük és kifizetik majd összeget. Azonban ha nem, akkor a tartozási ügyből bírósági per lesz, ami legalább másfél évig elhúzódhat.

Boda Róbert kaposvári ügyvéd megkeresésünkre elmondta, nincsen jogszabály arra, hogy az ügyvédeknek kötelezően kérniük kell nullás adóigazolást, ezért ebben az ügyben nem hibázott a jogi szakember. Kiemelte, abban az esetben, ha a tulajdoni lapra rákerült volna, hogy van közösköltség-tartozás, akkor az ügyvédnek kellett volna kérnie adóigazolást. Boda Róbert hozzátette, a tartozás az eladót terheli. Amennyiben viszont a társasházi alapító okirat tartalmaz olyan rendelkezést, hogy a közösköltség-tartozásért a jogutód felel, akkor a vevőre is át lehet hárítani a tartozást.



Eltérő mértékben, de muszáj emelni a közös költségeket

Javós Csilla kezelésébe negyvenöt kisebb-nagyobb társasház tartozik. Ezek között hat-, nyolc- és ötvenlakásos is található. A közös költségek eltérőek, azonban szinte mindenhol emelni kell a díjakon. – Ott kell majd radikálisan drágítani, ahol korábban banki hitelt vettünk fel – mondta Javós Csilla. – Ezek általában változó kamatozású hitelek, ezért az elmúlt évben jelentősen megemelkedett a havi törlesztőrészlet. Az egyik Honvéd utcai társasházban havi 130 ezer forinttal többet kellett fizetni, mint amennyit kalkuláltak akkor, amikor megkötöttük a hitelszerződést. A 330 ezer forint helyett 460 ezer forintot utaltunk az elmúlt hónapban. Emiatt muszáj lesz módosítanunk a közös költségen – tette hozzá a közös képviselő. Javós Csilla arról is beszélt, hogy várhatóan azoknál az épületeknél is emelni kell, ahol nincsen hitel, csak a szokásos üzemeltetési költségeket kell fizetni. A liftet üzemeltetők és a takarítócégek ugyanis szinte kivétel nélkül drágítottak. Ezt azonban a jelenlegi befizetésekből nehéz lesz kigazdálkodni – hangsúlyozta Javós Csilla.