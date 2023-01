Január 27-én gyémánt díjat nyert a Magyar Marketing Szövetség által meghirdetett Marketing Diamond Awards 2022 pályázaton a PTE hazai beiskolázási közösségimédia-kampányát kezelő Y-Shift ügynökség. Dr. Hegedüs Réka, a PTE Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda vezetője mondta el a részleteket.

“Új megközelítéssel fordultunk idén, főképp a végzős középiskolások irányába: egy, a Y-shift által adott koncepciót vittünk végig, mely egyfajta alulról való kommunikáció volt. Ehhez olyan hallgatókat, ún. vibereket toboroztak, akik saját közösségimédia-felületeinken és stílusukban kommunikálták, hogy miért jó PTE-s nek lenni. A hivatalos információáramlást egészítettük ki ezzel a fiatalos, hallgatóbarát megjelenéssel.

A sikerhez kellett a Y-shift munkája, nagyon fiatalosak, képben vannak az online megoldások kapcsán, friss és új gondolatokat hoztak a beiskolázási koncepciónkba. A hallgatóink is megtették a magukét: ügyesen használták a közösségi médiát - főleg a TikTokot -, és valóban nyitottak voltak arra, hogy a PTE-s életérzést megjelenítsék a nagyközönség előtt is. Hozzáteszem: a TikTok nagyon hasít ebben a generációban, látványos eredményeket értünk el azon a felületen, tartalmaink organikusan is terjedtek, ugyanis a platform algoritmusa érdekesnek ítélte azokat.

A viberek által generált tartalmak négy “hullám” (kultúra, tanulmányok, szórakozás, hétköznapi hangulatok) köré csoportosultak, melyek Pécs sokszínűségét, a pécsi és az egyetemi hallgatói életet, Egyetemünk szakmai imázsát, és a PTE összetartó közösségét mutatták be. Ezek emocionális üzenetek, amik pont attól tudnak jól működni, hogy egy jelenlegi hallgató mondja el a leendő hallgatónak.

Ami a kampány többi részét illeti: 2022 őszén élőben rendeztük meg a III. Irány a PTE! Kultúrfesztet, ami több mint háromezer érdeklődőnek szemléletette, milyen összetartó család a PTE. Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényünkre, minden várakozásunkat felülmúlta.

Legutóbb az Education járt a csapatunk, ahol csak az információs pultnál napi szinten több mint ezren érdeklődtek, játszottak, és ezt a karok standjain a konkrét szakok iránt érdeklődők számával még meg tudtunk fejelni. Az életérzést a PTE Brass Band és a kabalatigrisünk tánca tette Budapesten is átélhetővé.

A viber kampány folytatódik, melyet ún. felvételi kisokosokkal egészítünk ki, amit tudnak hasznosítani a felvételi előtt állók. Kreatív, edukatív tartalmakat is kiemelünk, amik informatív és vicces formában mutatják be a PTE-re való jelentkezés menetét, illetve a PTE-s hallgatói szolgáltatásokat.”