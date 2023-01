Máté, és a kisöccse, Ábel vidáman pakolták le a KaposBaba Fejlesztőház szobájának polcairól a játékokat. A testvérek ugyanolyanok, mint kortársaik: mozgékonyak, érdeklődők, anyukájuknak igencsak leleményesnek kell lennie, hogy lekösse a fiúk figyelmét.

Amiben legtöbb kortársuktól különböznek, az az, hogy ők nem steril, kórházi körülmények között jöttek a világra, hanem odahaza.

– Édesanyámnak nem volt jó élménye a kórházi szülés. Ezért a családi tapasztalatok alapján úgy döntöttem, hogy mivel a szülés egy természetes folyamat és nem kór, nem feltétlenül szükséges, hogy egy olyan intézményben hozzam világra a gyermekeimet, amelynek már a neve is a betegségekre utal: „kór”ház. Persze maximálisan megértem azokat az édesanyákat, akik ott érzik biztonságban magukat és gyermeküket. Ez az érzés azonban engem otthon kerít hatalmába – mesélt a döntése indíttatásáról a kaposvári édesanya, aki arról is beszélt: ezzel a szemlélettel nincs egyedül. Úgy tapasztalja, hogy a koronavírus-járvány miatt az otthon szülés újra a reneszánszát éli.

– Amikor Mátét vártam, alig voltunk tízen a szülésfelkészítő tanfolyamon. Két évvel később, Ábel születése előtt már megháromszorozódott az érdeklődők száma, amiben úgy gondolom, a covid-szabályozások is közrejátszottak – mesélte tapasztalatait a fiatal édesanya. – Rengeteg könyvet elolvastam a témával kapcsolatosan, és az otthonszülés szigorú szabályaival is megismerkedtem. Kerestem egy bábát, aki segít a szülésnél. Budapesten találtam is egyet, aki vállalta, hogy leutazik Kaposvárra. Nagyon fontosnak érzem megjegyezni, hogy a bábák szülésznői, vagy orvosi végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek! A szülés előtt többször találkoztam a bábámmal, és részt vettünk a párommal együtt a fent említett szülésfelkészítésen. Ott sokat beszéltünk a szülés folyamatáról, elméletéről, befolyásoló tényezőkről. Amikor éreztem az első összehúzódásokat, szóltam neki, telefonon tartottuk a kapcsolatot, és ide is ért, mire Mátéval intenzívebbé vált a folyamat. A szülés maga nagyon intim dolog, és jól esett, hogy a bába mindig tájékoztatott arról, hogy mi fog történni, és minden alkalommal engedélyt kért, ha szükséges volt hozzám érnie. Hálás vagyok a melegvizes törölközőért, amit a csípőmre helyezett, hogy könnyebb legyen. Ha valaki a törölközőn felejtette a kezét, az már nem esett olyan jól – mesélte első szülésének élményeit. Azt is elárulta, hogy több mint két napi vajúdás után született meg a kisfia, de örül, hogy senki nem siettette a folyamatot, minden a maga természetes tempójában zajlott.

– Az egész olyan természetes volt – magyarázta. – Semmilyen beavatkozásra sem volt szükség szerencsére, és végig biztonságban éreztem magam. Hálás vagyok, hogy az első órát, az úgynevezett „arany órát” senki nem zavarta, a babám a mellkasomon pihent, összekapcsolódva velem. Nem vitték el azonnal megmosdatni, lemérni… Nyugodt pillanatok voltak.

Az „arany óra” a kórházban bevezetett szóhasználat. Régen, ahogy megszületett a baba, nyomban elvitték fürdetni, mérni, öltöztetni, majd a pihenőszobában adták vissza az anyának. Mára rájöttek, hogy az ősbizalom kialakulását elősegíti és számos más előnye is van, ha nem veszik el az újszülöttet az anyától, hanem kontaktusban maradnak. – Az otthonszülésnél ez nem kérdés – mondta Jázmin. – Hova is vinnék az újszülöttet? Máté születése után vagy 5 órát aludtunk úgy, hogy ő rajtam feküdt, apukája mellettünk. Majd mikor összeszedtük kicsit magunkat, lemérték, felöltöztették a babát. A második gyermekem Budapesten született, mi mentünk fel. Jóval rövidebb idő, csupán négy óra alatt látta meg a napvilágot. Apukája nem is ért oda, de olyan emberek vettek körül, akiknek jól esett a jelenléte. Közöttük ott volt Máté is, részese volt Ábel születésének. Gyakran emlegeti – mesélte Jázmin, aki szerint fontos, hogy már gyermekkorban kialakuljon egy egészséges testkép, hogy a saját és mások testének működését is megismerjék a kicsik.

A kaposvári édesanya elmondta: fontos számára, hogy a saját történetével inspiráljon más szülőket és elfogadtassa az otthon szülés lehetőségét, és annak nagyon szigorú szabályait: hétfőn előadást tart erről Kaposváron a Mondj Igent a Gyermekkora Egyesület szervezésében.

Fotó: Lang Róbert

A baba immunrendszere azonnal az otthoni baktériumokkal találkozott

Jázmin bábája nemcsak a szülést kísérte végig, de még elpakolni is segített az esemény után. – Nagyon komolyan vette a gyermekágyat – mondta. – Javasolta, hogy sokat pihenjek, feküdjek, és ha tehetem, a babámmal és magammal, illetve a kettőnk és a család összehangolódásával törődjek az első két hétben. A kicsit 24 órán belül megvizsgáló neonatológus orvosért apósomék mentek el Szigetvárra. A gyermekemet három napos korában anyukám és a férjem vitték el a kötelező orvosi vizsgálatra is. Igazi családi esemény volt, mindenki kivette belőle a részét. Az első két hétben kétnaponta mindig egy másik családtagunk hozott meleg ételt nekünk, és mindig volt, aki segített a mosásban. Ha jött valaki babanézőbe, mindig segített, amiben csak kellett – mosolygott Jázmin. A saját környezetet azért is fontosnak tartotta, hogy a babája immunrendszere azonnal az otthoni baktériumokkal találkozzon, és ne egy steril, kórházi környezettel.