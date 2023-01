Az ünnepek utáni kimozdulást és az egészséges életmód szeretetét mindig a jótékonysággal kötik össze a résztvevők, ezért a nevezők valamennyien édességgel regisztráltak, amit közösen a rászorulóknak szántak. Még Győrből és Pécsről is érkeztek adományozók. Nagy Attila, a kaposfüredi településrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy az idén első ízben a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény is felkerült a listájukra, ezen kívül a Borostyánvirág Anyaotthon, a Nyitott Kapu Hajléktalanszálló, a fogyatékossággal élők Napsugár Rehabilitációs Központja, és a Pannon Mentők idősek otthona részesült az adományból. Maradt még annyi, hogy egy-egy tábla csokit a Kaposfüredi Tagiskola tanulói és a helyi óvodába járó gyerekek között is kiosztottak.