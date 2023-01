A somogysárdi Haladás Zrt. egy 175 lóerős traktort vásárolt, a fejlesztésre 60 millió forintot fordítottak. – Az önerőn kívül pályázati forrásból valósult meg a gépvásárlás – mondta Berek Gábor, a zrt. elnöke. – A traktort decemberben vettük át, s a projekthez kapcsolódó kifizetési kérelmet most adjuk be. Precíziós géppályázaton indultunk, mert fontosnak tartjuk a technológiai korszerűsítést, az új megoldások alkalmazásával ugyanis hatékonyabban lehet dolgozni.

A 650 hektáron gazdálkodó agrárvállalkozásnál az erőgépeken kívül munkagépcserére is készülnek, a szántóföldi permetező több mint tízéves, s az egyik új berendezés ára meghaladja a 30 millió forintot.

A cégnek 15 dolgozója van, s a nyugdíjba vonulók pótlása is fontos teendő: tavaly egy gépkezelőt és egy növényorvost vettek fel. – Igyekszünk visszaszorítani a költségeinket – hangsúlyozta Berek Gábor. – Még tavaly nyáron gáz helyett elektromos fűtésre álltunk át az irodában és a műhelyben is, s folyamatban van egy 50 kW-os napelemrendszer kialakítása. Az engedélyekre várunk, s ahogy megkapjuk, elkezdjük a beruházást.